桃園觀塘工業港區興建中油第三天然氣接收站引起全民關注，前環保署副署長、律師詹順貴24日晚間提出一項可能的替代方案，而經濟部也回應，目前的方案是在最關鍵的「時間」因素上，能夠平衡三個價值的方案。

台灣學術界多名學者日前發起連署建立藻礁溝通平台，前環保署副署長、律師詹順貴也提出新方案希望外界可以一同參考，他指出，依照目前的規劃案，觀塘工業港需在海上填土21公頃來建天然氣船停靠的碼頭，但是因為水深沒有不夠，為了讓船隻停靠，還需浚深15到20米，所以引發了是否會傷害到礁體的疑慮。

他建議，中油可把工業港再往外海推移，水深增加後，就可以減少浚挖來避開對水下礁體的可能影響，而且超過水深15米的地方理論上就沒有礁體，不用擔心浚挖時會碰到藻礁，而且工業廠外移、對潮間帶和藻礁影響就可以更降低，更重要的是「只要控制面積，就不用重作環評，只要做環差」，加快進度的話頂多再多1到2年。

對此，經濟部表示，在第三天然氣接收站的位址一案，經濟部有三張考券，穩定供電、減煤減空污、生態保護，三個價值都要做到，而目前這方案是考量到最關鍵「時間」因素，同時又能夠平衡三個價值的方案。

經濟部也強調，公投是一個社會討論的民主過程，樂見各界提出各種意見，促進更多的討論，任何有助於促進雙贏的具體方案，也都會慎重評估。至於民間或學界若希望能夠就政策來討論與溝通，經濟部都有誠意、也很樂意展開對話。

(工商 )