立法院財政委員會今（25）日召開「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全喊話，政府口口聲聲說打炒房，結果修法方向都是打房、打建商，建議政府房地合一稅不應加重課稅、不應回溯；至於囤房稅，不應再修法加重，避免轉嫁到房租。

今天早上立院召開房地合一和囤房稅公聽會，楊玉全應邀與會。他表示，建築業目前面臨最大問題，是缺工和缺料，以及土地成本攀升的雙重壓力，其中工料雙缺已造成成本上漲，推動 房價上揚，預售屋的價格已被後面追漲的興建成本吃掉利潤；至於房價，產業擴廠、南北均衡的現象，也是經濟成長推升的結果，政府應正面看待，房價沒有因為發展而往下跌的！

楊玉全表示，政府口口聲聲說是打炒房，但如果打炒房，變成打房、打建商、打產業？沒有設置一個停損點，那麼將造成產業界和廣大從業人員惶惶不安。至於居住正義，則應是居住在適合的空間，應廣泛提供社會住宅或出租住宅，讓人民有適合的地方居住，而並非政府確保每一個人都要買得起房。

至於此次房地合一2.0修法，楊玉全表示，重稅一定會影響經濟發展，造成轉嫁效應、閉鎖效應，形成量少價升、稅收減少，因此不應再修法加重。

楊玉全表示，但立院若修法，則全聯會有3大建議：首先，5年閉鎖期太長，應予縮短。第2，提供房屋供給者的建商，應明確排除在5年重稅適用範圍。第3，應明確訂出日出條款，不應回溯。

至於囤房稅，楊玉全主張不應再修法加重，並排除在建商起造人在外。因為採戶數訂差別稅率，會讓小宅和偏鄉地有相對剝奪感，且訂差別稅率會錯殺無辜，像是建商，另外房價愈高地方愈容易轉嫁，形成加稅效果，房客可能成為加稅後最無辜受害者。

(工商 )