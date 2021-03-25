搶攻4月連假外食餐飲商機，日本連鎖餐飲「Royal Host 樂雅樂餐廳」超前部署從青年節即開跑促銷，自3月29日至4月5日連續8天推出「牛雞雙拼第二份半價」活動，並特別針對兒童節推出「兒童萬歲！加1元免費送澎湃薯條」，標榜大人爽快吃肉、小朋友也能開心吃飽飽。

「Royal Host樂雅樂餐廳」以「經典牛排」聞名，想要吃到鮮甜柔嫩口感，絕對非「美國安格斯紐約客牛排」莫屬。來自美國伊利諾州排名第一的極光牧場，黑安格斯牛食用當地盛產的穀物牧草，冬季則以蘋果飼養，因此有別於其它牛肉，口感更細緻鮮甜，加上油脂豐厚，煎至五分熟完美程度，火烤表面上色烙印美麗的烤紋，同時鎖住肉質精華，扎實口感。這次特別推出「美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排」，其中搭配香料雞腿排，經過數十種香料調配醃製，充分入味，外酥內嫩。於活動期間內，提前訂位，點購本套餐，第二份即享半價優惠。活動期間內帶12歲以下小朋友用餐消費，只要加1元，即贈「French fries Jumbo薯條澎派盤」乙份。

消費者到樂雅樂餐廳點購「美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排」豪華套餐，第二份即享半價優惠。樂雅樂提醒，1、本活動須預先訂位。2.每桌每筆最多兩組。3.限內用，不得外帶。4.優惠組合(含贈送之品項)內用均需酌收10%服務費。

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