大陸一家投顧公司會計，去年6月遭假檢警名義詐2670萬元人民幣、約台幣1.1億多元，刑事局接獲陸方情資後展開調查，發現網銀轉帳IP部分位於國內，遂由偵查第七大隊與北市中正第一分局等單位成立聯合專案小組偵辦。

專案小組透過跟監、埋伏蒐證，確認該轉帳水房藏身在新北市新店、汐止區的住宅中，去年10月發動搜索，當場查獲以郭姓男子為首、由其組成代號為「深海大聯盟」的轉帳水房，並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物，清查該水房經手31起陸方被害案件，金額達339萬523元人民幣。

專案小組擴大偵辦發現，該轉帳水房相關金流轉帳的IP位於馬來西亞，立刻協請馬來西亞警方追查，今年1月29日在吉隆坡附近破獲兩處詐騙機房，逮捕到周姓、陳姓兩名台嫌，查扣到筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等贓證物，並在本月16日將兩嫌押返回台，依詐欺罪嫌送辦。

(中時 )