彰化縣社頭鄉潘姓老農為了放沖天炮驅趕小鳥，竟因而波及農田旁的紡織工廠與半露天倉庫，不只背負公共危險罪失火罪刑責，後續還得面臨高額的民事損害求償官司。（本報資料照）

彰化66歲潘姓男子去年6月3日中午，為了驅趕小鳥，在自己社頭鄉農田旁的工寮，多次燃放沖天炮，竟因此波及隔壁的生產紡織原料的得利纖維公司，導致工廠、一旁半露天倉庫與5部汽機車都慘遭燒燬、受損，彰化地院依失火罪判處潘男拘役50日，雖可易科罰金，但後續潘男恐仍需面臨受害公司與車主高額的民事損害求償。

根據判決書，去年6月3日11時20分，潘男在社頭鄉湳底巷弄裡農田旁工寮多次放沖天炮，卻疏未注意，導致沖天炮飛入堆放有特多龍、尼龍紗的露天倉庫內，瞬間引發火勢，進而延燒至南側的鐵皮倉庫與辦公室，並殃及東側5部汽機車和北側建物牆上的冷氣機等。

得利公司負責人陳男、倉庫所有人詹女均對潘男提告，檢警偵查後將潘男依《刑法》失火燒燬現有人所在之建築物罪起訴。

潘男坦承有放沖天炮要驅趕其工寮旁農田周圍鳥類，但向法官辯稱，沖天炮不可能飛那麼遠射到得利工廠內，一般起火都是從底下燒上去，本案工廠內水泥柱上面黑、下面亮晶晶，不可能是鞭炮引起，還反稱是陳男自行將3年來加工不良品悶燒後堆放廢料，想要故意嫁禍給他；但說詞法官並未採信。

審理法官依得利公司多名員工證詞，認定冒出火煙前均有聽到燃放沖天炮聲音，並比對附近蒐集的沖天炮照片、工廠的監視器錄到的冒煙起火畫面，認定沖天炮確實可以射飛那麼遠，並引發火勢，審酌潘男並非故意且無前科，判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

後續潘男仍須面對陳男、詹女提出民事訴訟損害求償，據統計，光詹女倉庫嚴重燒損，陳男2部公司自小客車全燒燬、員工機車也燒損，許多織襪紡織原料毀損，賠償金額恐破百萬元。

(中時 )