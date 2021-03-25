多吃蔬果不一定好！胸腔暨重症醫師黃軒引述一則刊登在美國心臟學會國際期刊的研究指出，每天吃160克水果（2份）、240克蔬菜（3份）能使心血管疾病死亡風險下降12%、癌症死亡風險下降10%、呼吸道疾病死亡風險下降35%，是長壽的最佳飲食方式，多吃不一定會更好。

胸腔暨重症醫師黃軒黃軒分享，先生擔心生重病容易死亡，太太就碎念說：「怕死，就多吃蔬菜和水果！」而這句話其實不是埋怨或恐嚇，他看到3月1日發表的一則發表在美國心臟醫學會的國際期刊研究報告顯示，每天吃160克水果（2份）、240克蔬菜（3份），是健康長壽的最佳方式。

黃軒表示，攝入共5份蔬菜水果，平均為「2份水果+3份蔬菜」，與「死亡風險下降」的關係最佳，而進一步的分析數據顯示，每天2份水果和3份蔬菜，能讓心血管疾病死亡風險下降12%、癌症死亡風險下降10%、呼吸道疾病死亡風險下降35%，但和神經疾病無關。

蔬果吃太多效果不一定好，每天吃160克水果（2份）、240克蔬菜（3份），是健康長壽的最佳方式。（圖／黃軒醫師提供）

黃軒指出，素食者要注意三點，首先豌豆、玉米、土豆等「 澱粉豆類」蔬菜和果汁不能下降死亡風險；富含胡蘿蔔素-β和維生素C的蔬菜水果最好，像是菠菜、生菜等綠葉蔬菜，西蘭花等十字花科蔬菜都很不錯；蔬菜和水果的效果不是無限大，「吃得越多份，不一定越更好！」

黃軒也說，研究人員分析了全球24項系列研究，共189萬多名發現每天攝入5份蔬菜水果，與全因死亡風險下降13%有關，但再進一步，多吃一份再也沒更明顯的獲益。由此可見，每天吃160克水果（2份）、240克蔬菜（3份）是健康長壽的最佳方式，但吃多效果不一定會更好。

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(中時新聞網)