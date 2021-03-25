頭份市長羅雪珠25日上午到566工作坊替慢飛天使們加油打氣。（謝明俊攝）

新接任身心障礙福利協進會理事長的賴柊源，家人也是身心障礙。（謝明俊攝）

慢飛天使們努力地在566工作坊學習生活技能。（謝明俊攝）

566工作坊教導慢飛天使學習手作甜點。（566工作坊提供／謝明俊苗栗傳真）

由苗栗縣身心障礙福利協進會推動成立的頭份566工作坊，專門收容教導慢飛天使們生活技能，冠軍建材提供經費贊助工作坊的「曼菲廚房」，讓慢飛天使們學習手工甜點，25日舉行課程開幕式，希望推廣慢飛天使的手作甜點，讓更多人來支持工作坊。

位在頭份市田寮里民族路的566工作坊，是在2019年12月間，由苗栗縣政府為照顧身心障礙朋友，成立第3個社區日間照護服務據點，提供頭份市內慢飛天使們學習生活技能。

苗栗在地企業冠軍建材透過「大一元愛心磚」行動，贊助566工作坊「曼菲廚房」20萬元，教導慢飛天使們學習烘培手作甜點等，讓慢飛天使們學習自立自理生活，以支持苗栗縣政府推動身心障礙社區支持服務。

冠軍建材這次贊助「曼菲廚房」活動，是延續2020年曼菲廚房的西餐課程，讓慢飛天使們在學習西餐禮儀後，接著學習手作甜點技能，培養身心障礙朋友們的廚房技能，透過一連串的課程安排，包括有烘培課程、法式甜點，再加入包裝及行銷義賣活動等完整的人才培育計畫，讓身心障礙朋友們能擁有謀生能力。

負責566工作坊平日運作的苗栗縣身心障礙協進會，去年改選理事長，由出身苗栗三義的客家子弟賴柊源接任，賴柊源因親生胞弟及孩子都有身心障礙情況，非常了解家人照護的辛苦，因此，多年前就參加協會，投入照護身心障礙朋友，出任理事長後，賴柊源將投入更多心力在慢飛天使照顧工作上。

今年566工坊工作團隊，將繼續引領身障學員透過社區適應、社區融合，並走入縣內長照C據點服務據點長輩，藉由課程中學習的廚藝技巧、甜點作品，到據點中與長輩們共享，提供服務。

566工作坊目前規畫手作甜點課程時間，是從110年3月至110年11月，每月1場，每次3小時，曼菲廚房的手工甜點都可提供民眾外購，希望民眾踴躍支持。

(中時 )