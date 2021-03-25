由「青果大王」陳查某創設的青果集團「大洋僑果」，遭老臣陳清福多人以漏開發票或短報發票金額等手法，6年侵占公款10億元、逃漏稅2億5000元，涉嫌業務侵占、違反稅捐稽徵法。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索大洋僑果集團旗下公司，並約談陳清福8名涉嫌人到案。

檢調約談的8人包括陳清福、陳月鳳、陳玲玲、陳榮祥、林德盛、陳慧玲、陳素蘭、卓文媛，均是大洋僑果重要幹部。

大洋僑果公司是「青果大王」陳查某所創設，公司成立已57年，除從事國外水果批發銷售外，也陸續投資海內外事業，例如味王、投資民視等。

檢調指出，大洋僑果集團旗下包括大洋僑果、全青、程威、萬果貿易公司，主要經營台灣向國外進口水果銷售業務。陳清福、陳月鳳、陳玲玲、陳榮祥、林德盛、陳慧玲、陳素蘭、卓文媛都是公司重要幹部。

檢調發現，陳清福8人利用大洋僑果集團內負責處理進口水果銷售業務之全青公司、程威公司及萬果公司將水果銷予國內盤商時，藉農產品交易買賣雙方不開立及收取發票等交易憑證之陋習，未開立足額發票或開立發票與實際銷售情形不符之銷貨憑證予國內盤商，並要求國內盤商除將部分貨款存入全青公司、程威公司及萬果公司銀行帳戶外，其餘則依陳清福直接或間接透過業務員指示匯入陳清福本人、陳榮祥及陳玲玲之私人銀行帳戶，或由公司貿易部門之業務員向國內盤商收取現金及票據後，交付予財務部門員工陳慧玲、陳素蘭、卓文媛存入上述私人銀行帳戶內，統計2013年至2019年期間，前揭私人銀行帳戶去向不明之款項約10億餘元，推估可能涉嫌逃漏稅捐約2.5億。

(中時 )