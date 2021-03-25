近年因氣候變遷造成水環境急遽變化，澇旱發生交替越趨頻繁，水資源永續使用已是世界各國面臨的重大挑戰。鋼鐵業製程需大量原水使用於冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水而影響生產正常運作，將不利於下游用鋼產業發展，因此鋼鐵廠水資源管理的重要性不言而喻。為避免缺水危機，中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程以降低原水耗用，穩定生產用水。

近年來中鋼重要節水案例包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對於自來水之需求，製程用水回收率已高達98.4％，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

鋼鐵生產製程中需要大量用水進行降溫、洗塵與除銹，一旦缺水不僅影響產量，嚴重時會損害設備，只要缺水或管線出現問題，甚至颱風造成自來水太混濁，對於中鋼的生產將會帶來影響。為了確保用水無虞，中鋼持續精進水資源管理，朝擺脫單一自來水源，開發新興水源而努力，並成為全國第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」之再生水用戶。中鋼自2018年8月起廠內開始導入鳳山溪都污再生水，目前每日約使用4.1萬噸再生水，2020年共回收1,222.4萬噸再生水，約佔中鋼整體用水量的三分之一，相當3.5座鳳山水庫之儲水量；另外，中鋼預計於2022年再導入臨海再生水廠每日2萬噸的再生水，未來將有自來水、鳳山溪再生水、臨海再生水等3股水源，每日將可使用6.1萬噸再生水，佔中鋼每天補充用水的一半。

使用再生水較使用自來水雖約多增加50％費用，惟考量限水時期穩定生產用水，以及增加台水公司調度支援民生用水的空間，中鋼善盡企業社會責任，不僅願意使用成本較高的再生水，在再生水輸入廠內的管線工程部分，也規劃出對於交通影響最小且工程可行的路徑，並將部分管段採用花費較高及快速的地下潛盾施工方式，以降低對於廠外及廠內的交通影響。此外，依據《再生水資源發展條例》規定，再生水不得直接食用進入人體，中鋼投資約1.8億元配置全廠新生活用水管網，鋪設了共600多個用水點的管線，讓同仁能安心使用。

在面臨臺灣今年以來的缺水情勢，中鋼除了持續落實循環用水、使用再生水外，目前小港廠區內已執行各項節水措施，包含停用非生產用水（游泳池、洗車用水、魚池、噴水池等）、廠區綠化用水與路面洒水改用回收水、減用廚房與盥洗用水等；同時，中鋼集團總部大樓亦設有雨水回收、生活廢水再利用等設施，並將綠化澆灌由自動灑水改為人工灑水，後續將再視水情狀況適度提高廠區冷卻水系統的濃縮倍數，減少補充水、降壓供水、增加工業廢水純化場回收量及排放水多層次回收再利用等措施，以共渡缺水難關。

中鋼致力於水資源管理，曾獲得16次經濟部水利署節水績優獎、2020TCSA台灣企業永續獎之「永續水管理獎」、連續9年入選DJSI成分股，並榮獲世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」等肯定。中鋼將持續努力，以節約用水（REDUCE）、多層次排放回用（REUSE）、循環處理再利用（RECYCLE）、新興水源取代原水（REPLACE）之4R策略推行各項節水方案與措施，實踐循環經濟，善盡社會企業責任，創造和諧共贏的產業發展環境。

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