台17線枋寮段25日發生一起離奇車禍，半聯結車與大貨車在永翔路口對撞後，因撞擊力道太大導致大貨車摔落路旁大排水溝，幸雙方3人都受挫傷無大礙，不過卻苦了約3萬戶人沒水用直到26日上午，因為這場車禍意外撞壞自來水管，嚴重影響新園以南加上離島琉球等8鄉鎮停水。
自來水公司表示，台17線及永翔路口800mm排氣閥因車輛事故毀損，目前漏水搶修中，停水範圍有新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、琉球等鄉鎮，以及枋山、獅子（減壓供水）等鄉，停水戶數約3萬戶，而停水時間為25日下午2點至26日早上6點。
枋寮警分局表示，25日早上10點，獲報29歲余姓司機駕駛大貨車沿台17線南往北行至永翔路口左轉時，與對向駕駛半聯結車、北往南行駛的43歲黃姓司機發生嚴重碰撞，不僅造成大貨車落入路旁大排，還造成自來水管受損漏水。
警方表示，2車3人都僅受擦挫傷，無生命危險，而聯結車駕駛人經酒測後，確定無酒精反應，至於大貨車駕駛人因口部受傷，已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，有關肇事原因尚在調查釐清中。
(中時 )
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