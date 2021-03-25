中信金25日舉辦法說會由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持，並公布2021年股利政策方向。邱雅玲指出，雖然股利政策要待2021年4月董事會通過，但方向維持「配發率5成、殖利率維持4到5％」的水準，而台壽為因應IFRS17、ICS等新制，2020年獲利不會上繳給金控母公司。

中信金25日收在21.8元，若要維持5﹪的殖利率，每股要配發1.09元，然而2020年因為疫情衝擊，中信金踩雷不少，獲利較2019年來得少，又少了台壽上繳盈餘，市場預估今年大約就是每股配發1元左右。

中信金控表示，2020年全年獲利穩健，稅後盈餘428.53億元、每股稅後盈餘（EPS）2.15元，其中，中信銀行全年合併稅後盈餘為272.67億元，台灣人壽全年合併稅後盈餘為165.34億元。稅後股東權益報酬率達11.53%，稅後資產報酬率為0.67%、每股稅後盈餘2.15元。資本適足率強健，截至2020年底資本適足率為125.15%，雙重槓桿比為115.2%

中國信託銀行2020年獲利雖受疫情及降息影響，但存放款業務仍然穩健，尤其是房貸及個人信貸成長更為強勁。手續費收入則受益於財富管理、個金、彩券等業務動能表現亮眼，帶動手續費收入穩定成長。中信銀行2020年淨利息收益與手續費淨收益合計之核心業務收入占總營收高達90%。中信銀行截至2020年12月底之合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為272%，全年呆帳成本為36個基點，雖高於前年水準，惟考量全球疫情影響，表現仍優於預期。

保險業務方面，台灣人壽持續導入價值型產品策略及多元化投資布局。台灣人壽的準備金負債成本2020年大幅降低35個基點，經常性利差穩健，持續優化人壽經營體質；同時受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽2020年全年稅後淨利較前年成長高達26%。

(工商 )