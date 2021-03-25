30歲越南新住民阮秋姮擁有甜美笑容，2018年擔任國慶典禮主持人時，因穿上紅色越式旗袍配上優雅妝容，瞬間獲得外界關注，被網友封為「越南周子瑜」，和台灣尪John結婚3年的她，近日曬出超音波照喊孕度照，宣布即將當媽的喜訊。

來台10年的阮秋姮，和台灣尪John結婚3年，小倆口一起經營YouTube頻道「越南夯台灣」，用輕鬆的影片，分享台越的文化觀，還開班教越南語，近日，她曬出超音波照，宣布懷孕喜訊，而身材火辣的她，看得出沒有孕婦常有的水腫問題，四肢依舊纖細，氣色也相當好，若不是肚子凸出，還看不出她懷孕。

阮秋姮宣布懷孕喜訊。(圖／翻攝自Hang TV - 越南夯台灣臉書)

阮秋姮外型甜美、身材火辣。(圖／翻攝自Hang TV - 越南夯台灣臉書)

據《自由時報》報導，阮秋姮目前懷孕6個月，寶寶是男孩，預產期在7月，日前她出席《飄洋過海來愛你》記者會時，因穿著寬鬆連身裙，巧妙遮住孕肚，她也透露進劇組前有暫時避孕，等到戲快殺青才沒避孕，結果竟順利懷孕。

阮秋姮曾在影片透露，因為家裡經濟因素，媽媽到台灣幫傭14年，在這段期間她從高中畢業後，也決定來台灣讀書，二妹則是在越南大學畢業後，也跟著到台灣留學，母女三人終於在台灣相聚，不過2018年媽媽因工作結束要返回越南，又得再度分離，讓阮秋姮相當不捨。

而來到台灣的阮秋姮不僅有機會做自己喜歡的工作，還認識現在的老公，而她在媽媽合約即將到期前，才有機會帶她出去走走，因為那是媽媽第一次旅遊，讓她也堅定說：「以後絕對要多帶她出門走走」。

(中時新聞網)