雲林縣長張麗善陪余樹火阿嬤沖咖啡，老阿嬤聞著咖啡香說就是這個味道。（周麗蘭攝）

莿桐鄉的103歲人瑞余樹火阿嬤與85歲養女余雅相伴一生，女兒每天幫母親買杯早餐咖啡，這也是養母一天裡最重要的精神食糧。華山基金會（25日）為余樹火慶生，讓她一圓喝黑咖啡的夢想。

余樹火小時候牽牛、撿番薯貼補家用，母親常會酒後罵人，余樹火便逃到舅舅家躲，家境富裕的舅舅會沖一杯咖啡安撫，咖啡成了余樹火記憶中避風港的味道。

余樹火阿嬤領養養女余雅，余雅也招贅，母女一輩子互相照顧迄今，一個領老農津貼、一個領老人年金過活，生活再苦，余雅每天一定幫母親買杯10元的早餐店咖啡。

華山基金會去年赫然發現103歲的人瑞阿嬤主要照顧者是85歲的養女，兩人都需要被照顧。養女余雅希望華山基金會幫母親辦人生第一次慶生，泡一杯母親印象中「很苦、很苦」的咖啡。

莿桐鄉的芒果咖啡店25日專程到阿嬤家為阿嬤沖一杯黑咖啡，縣長張麗善、莿桐鄉長林靖焜陪同，老阿嬤幾乎等不及，一邊喝早餐咖啡解癮一邊等。

華山莿桐站長官秀玲說，樹火阿嬤很愛喝咖啡，且其它飲料都不喝，每天早上會等喝咖啡，有時居服員送，有時早餐店送。

余樹火阿嬤人生首次慶生又喝到真正的黑咖啡，顯得很滿意，直說「就是這個味道，阿舅ㄟ咖啡！」張麗善送她古坑咖啡禮盒當賀禮。

華山基金會在慶生會前特地幫阿嬤穿上博士服，彌補她幼年失學的缺憾，也表彰她對社會的貢獻。

(中時 )