竹市副議長余邦彥（左）和鍾淑英議員（右）搭檔，在全國議長盃網球賽「正副首長與議員混雙組」奪得亞軍。（新竹市議會提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市議會在全國議長盃網球賽拿下團體第五名的成績。。（新竹市議會提供／羅浚濱新竹傳真）

「全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」日前在新北市舉辦，新竹市議會議長許修睿帶隊參加，副議長余邦彥議員鍾淑英首次搭檔參加的「正副首長與議員混雙組」奪得亞軍，為新竹市議會再添運動佳績。

「有強健體魄才能做好議政工作！」 許修睿指出，議員們平日監督市政，為民服務，工作壓力不小，所以他很支持議員和議會員工參加各項運動賽事，在每年輪流舉辦的全國議長盃網球賽， 也可以球會友，加強與各縣市議會的互動交流。

新北市舉辦的全國議長盃網球賽，從22到24日展開，議員們利用公忙之餘，勤練球技與默契，副議長余邦彥平時就有打桌球和網球，球技原本就不錯，經常在該球賽拿到好成績，女籃國手出身的鍾淑英，打網球等各種球類也是得心應手。

余邦彥和鍾淑英搭檔參加「正副首長與議員混雙組」，一路過關斬將，連克攻新北市、台南市等縣市，但冠軍之戰以些微差距落敗拿下亞軍。

「是我拖累了副議長！」鍾淑英說，她原本是站前排擊球，換到後排要前後來回移動，年紀大了，到最後實在跑不動，沒力氣了，輸掉奪冠機會，賽後至今全身還是痠痛的要命！

不過，兩人拿到亞軍後，也鼓舞團隊士氣，讓參賽的曾資程、蕭志潔、徐信芳、陳治雄、林慈愛、顏政德、陳啟源、林耕仁、黃美慧、黃文政、劉崇顯、陳慶齡、李國璋等議員，在議員團體組、男議員雙打組、女議員雙打組、議員單打組等項都有「優勝」佳績，團體拿下第五名的成績。

(中時 )