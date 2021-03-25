59歲昔日瓊瑤御用小生馬景濤被粉絲封為「咆哮帝」，同行人則稱呼他小馬哥，近年他將重心轉往大陸，最近經紀人分享他站台品牌活動照片，可見他帥氣五官依舊，但臉似乎幸福肥圓了一圈，經紀人更分享馬景濤私下貼心，不吝給飯店清潔人員小費，並留下親筆字條寫：「謝謝，辛苦了！」引來網友說：「清潔阿姨肯定超開心」。

馬景濤當年拍攝瓊瑤劇走紅，除了拍戲之外他也熱衷唱歌，出道前曾在西餐廳駐唱，後來出道後曾獻聲戲劇主題曲，可說是演員、歌手身分一把抓。婚姻方面，1993年他與唐韻結束3年婚姻，兩人育有一女，2007年馬景濤梅開二度娶小他21歲的大陸女星吳佳尼，陸續生下兩個兒子，2017年卻驚爆婚變。

馬景濤近照曝光。（圖／翻攝自明星經紀大衛微博）

馬景濤到廣州出席活動。（圖／翻攝自明星經紀大衛微博）

馬景濤和吳佳尼離婚後，關於男方不利傳言越來越多，吳佳尼當時護前夫回應：「我能體悟和支持景濤的決定，並送出我們對彼此最好的祝福。我們的婚姻沒有任何外在的負面因素，這個決定對我們來說是最好的生活方式，我們還會是家人和朋友，依然會相互扶持，相互關愛」，並強調愛情裡沒有對錯，未來兩人仍會盡力呵護兩個可愛的兒子，「相信一切都是最好的安排」。

經紀人分享馬景濤貼心舉動。（圖／翻攝自明星經紀大衛微博）

近日，經紀人、微博帳號「明星經紀大衛」分享帶馬景濤到廣州出席淨水器活動影音，馬景濤在商場獻唱《梅花三弄》主題曲，被讚：「款款深情好聽，還是當年那個味」，大衛又透露：「小馬哥，馬景濤，真的很貼心，今天中午退房的時候還不忘留小費，並親筆寫一段感謝酒店打掃衛生工作人員，細節決定人的品質、真是好大哥，必須點讚」，並分享馬景濤在一束花下留小費跟感謝字條照片，網友回應：「小馬哥真的是一個品德高尚的大好人」、「小馬哥真的是低調做人高調做事」、「德藝雙馨，實至名歸」。

(中時新聞網)