電動車開放平台MIH聯盟今（25）日召開首次合作夥伴會議，執行長鄭顯聰表示，將於6月召開會員大會、揭示聯盟運作及商業模式，7月正式成立獨立運作，並預計10月公布新開發者工具平台（EV Kit），目標2022年電動大巴、2023年C級距電動車量產上市。

此次合作夥伴會議現場未開放媒體採訪，但提供現場直播。據了解，主因過去半年來多數成員僅透過線上雲端溝通開會交流，希望透過首度舉辦實體聚會一起交流溝通，讓成員間更緊密，藉此凝聚對聯盟未來發展目標，也讓成員彼此間激發出更多合作機會。

會議現場由MIH聯盟執行長鄭顯聰、技術長魏國章，親自與現場約400多名聯盟合作夥伴交流互動。現場展示由MIH平台延伸的C級距電動車、電動巴士油土模型，並展出EV Kit平台，讓成員近距離了解相關硬體參數資訊。

MIH聯盟致力以標準化、模組化、平台化公版模式，降低電動車開發門檻，目前參與會員已超過1200家，橫跨5大洲共43個國家地區。會員夥伴涵蓋軟硬體及服務等領域，其中傳統車輛產業67％、資通訊產業13％、網路軟體產業10％、其他類10％。

魏國章認為，MIH聯盟作為一個跨界平台，更容易擦出發明及創新火花，MIH平台的客觀性也保證其多元性，真正做到為全行業興利的開放平台。他認為，一個廠商或一個團隊無法成大事，透過群策群力的互補及衝擊非常關鍵。

鄭顯聰則指出，MIH聯盟的最大機遇在於其多元化，透過不同領域的聯盟夥伴跨界碰撞，爆發出超乎想像的創新元素。他強調，將致力梳理出一個高標準、高效率、高速度的做事方式，帶領聯盟及產業夥伴一起往前衝，打造全新世代的電動車生態鏈。

鄭顯聰說明，MIH聯盟在獨立運作後，鴻海(2317)及與裕隆(2201)合資的鴻華先進將轉為創始夥伴身分。MIH電動車開放平台為鴻華先進所有，依據客戶需求進行整車開發及設計，並結合MIH聯盟成員共同發展，相關機構及零組件將以MIH聯盟會員為優先。

(時報資訊)