霧峰區南柳社區關懷據點，日前長輩們聚在一塊玩桌遊，氣氛熱鬧，還有穿著警察背心的警察陪玩，原來是中市警局霧峰分局員警主動到社區進行防詐宣導，向長輩們解說常遇到的詐騙手法及術語，並以「詐騙防衛隊」桌遊活動，體驗詐騙過程，寓教於樂的方式，讓長輩們個個印象深刻。

霧峰分局員警，日前到霧峰區南柳社區關懷據點，帶長輩一起玩「詐騙防衛隊」桌遊，遊戲中由霧峰分局員警擔任遊戲主持人，以「詐騙防衛隊」事件卡製造詐騙情境，再融入真實詐騙情節，讓長輩們擲骰子抽取任務卡，一起來協助遊戲中被騙對象，降低詐騙「恐慌值」，以瓦解詐騙集團的陰謀，過程中，長輩們不但了解詐騙集團洗腦的厲害，而且要勸「深陷其中」的被害人回頭，還真是不容易，更體會到警方勸阻匯款的辛苦，紛紛表示要牢記詐騙知識，現實社會中才不會被騙。

南柳社區發展協會理事長林耀城表示，希望警方多多至社區辦理相關活動，讓社區長者們可以了解詐騙集團慣用的術語、創新的手法，相信有助於加深長輩們防詐的觀念及意識。

霧峰分局長陳家銘表示，防制詐騙案件發生一直都是警方的重點工作，而最有效的方式乃是提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，才能避免受害。而近期轄區內所發生的詐欺案件類型，有假綁架、假冒健保局及電信公司等手法，都是以往慣用的伎倆。

陳家銘接著表示，現實生活中有些長輩較少出門與社會接觸，警戒心較為鬆懈，透過創新而別出心裁的宣導方式，讓長輩在遊戲中學習防詐觀念，牢記防詐3步驟「冷靜、查證、報警」。警方會持續加強長輩聚集場所，擴大銀髮族防詐宣導工作，讓樂齡長者對於詐騙防範意識及防詐能力都能獲得提昇，保障民眾財產安全。

(中時 )