南韓35歲知名女星朴敏英，以甜美臉蛋、清新氣質，加上自然又細膩的演技受到大批粉絲的喜愛。朴敏英近日在個人社群媒體上更新近況，性感的穿搭立即引起網友的熱烈討論。

朴敏英本月4號剛度過35歲生日，在IG曬出的照片中，朴敏英穿著一件黑色針織毛衣，被滿地的花束及禮物環繞，而她所住的豪宅內部裝潢也意外公開，吸引超過116萬人點讚。

近日，朴敏英再度PO出近況，只見她穿著白色短版上衣，搭配黑色休閒長褲，而上衣貼身的剪裁使她一往前傾火辣好身材及纖細蠻腰立刻乍現，加上她甜美的笑容，瞬間融化一票粉絲，紛紛留言「姊姊真是可愛又性感」、「身材真好」、「我老婆總是不讓我失望」。

朴敏英2006年以情劇喜劇《不可阻擋的High Kick》中的「姜由美」一角正式出道後，隔年便在《我是老師》中擔任女主角，還憑著該劇獲得KBS演技大賞的最佳新人女演員，使她星路大開陸續在《成均館緋聞》、《城市獵人》、《七日的王妃》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等劇中演出，並獲得好評圈粉無數。

近期，朴敏英雖沒再推出戲劇作品，但由她與劉在錫、李光洙、金鍾旼、李昇基、吳世勳、金世正等人一同主持的綜藝節目《明星來解謎》第三季，自1月份釋出預告片後就掀起話題，粉絲也相當期待他們的表現。

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(中時新聞網)