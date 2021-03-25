大陸國台辦近日發表兩岸經濟合作系列問答文章，一連三日發表8篇文章，探討台商赴陸投資、兩岸經濟合作現狀、兩岸合作最大障礙等議題。

國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心近日在「海研智庫」公眾號發表上述系列文，從22日至25日共發表8篇文章，強調在「十四五」規劃下，將不斷保障台灣同胞福祉以及在陸享受同等待遇、分享發展機遇，並抨擊民進黨妄圖通過兩岸經濟「脫鉤」加強「倚美抗陸」，淡化如RCEP的簽署對台灣的衝擊，企圖割斷兩岸產業鏈、供應鏈，開放含瘦肉精「美豬」、「美牛」進口，換取美國支持，換取對抗大陸的籌碼。

相關文章指出，兩岸自1979年以來經濟合作碩果累累，1979年至2020年，兩岸貿易額由0.77億美元增加到2,608.1億美元，貿易總額累計約3.1兆美元，台灣從兩岸貿易中累計獲取順差約1.8兆美元。1989年至2020年，台商累計投資大陸約11.7萬個項目，累計投資金額704.3億美元。強調兩岸經濟關係牢不可破，兩岸產業優勢互補、互惠互利，促進了兩岸經濟社會融合發展，符合兩岸同胞共同利益。

文章也稱，大陸當前率先控制疫情，實現復工復產以及經濟增長由負轉正，大陸經濟體現出韌性好、潛力足、回旋餘地大的優點，強調台商有「近水樓台先得月」的地利，赴陸投資一定是台商最佳選擇。

(工商 )