根據晨星公布美國特別股共同基金每月資金流向數據，2月仍延續先前資金淨流入態勢，當月流入金額近1.24億美元，已是連續第11個月呈現資金淨流入，近一月在美債利率走揚，信用資產表現分歧，但特別股在其仍具較高收益吸引力，且需求減弱逆勢上漲，後市景氣復甦提供基本面支撐、高息率配置需求，特別股仍有望吸引訴求穩健配置資金進駐，表現仍不看淡，短線逢回可視為進場良機。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，隨著美國經濟數據優於預期，及1.9兆財政刺激法案過關，在景氣修復預期下推升美債利率持續走揚，信用資產表現分歧，但儘管市場波動仍在，也已逐漸適應利率上行的狀況，同時特別股在2月份經回檔後更具高收益吸引力，近一月相較其他信用資產表現則呈現反彈格局。聯準會傳遞鴿派訊息，有助壓抑美債利率彈升空間，基於市場對於今年經濟成長及通膨預期偏強，仍需時間來適應利率上行環境。

邱郁茹指出，參考2013至2014年QE退場時，美債利率攀升初期打壓特別股走勢，然隨著利率高檔整理特別股表現止穩，且受益於具有較高票息，與存續期間相近的投資級債相比，特別股不僅相對抗跌，之後彈幅也較顯著，因此在市場追逐收益趨勢不變下，特別股的高息率仍具吸引力，後市表現仍不看淡。

景氣復甦的確立也提供特別股基本面支撐，以特別股主要發行產業金融業來看，景氣修復有助於金融業壞帳減少、獲利改善、信用風險降低，令特別股利差仍具再收斂空間。邱郁茹認為，特別股多採現金配息，過往股息發放相對穩定，加上發行公司信評多屬投資等級，資產品質無虞。配置來看，現階段相對看好大型金融機構發行特別股，以資產負債強健大型企業為主。

(工商 )