香格里拉酒店集團於今（2021）年4月23日歡慶黃金50週年，香格里拉台北及台南遠東國際大飯店攜手推出一系列住宿、餐飲、宴會及公益活動等慶祝活動，同慶榮耀時刻。

台北與台北遠東飯店四月推出「尋找1971年4月23日」與香格里拉酒店集團「同年同月同日壽星」，可於週一至週四期間免費入住台北或台南一晚。同時，另針對四月份壽星、或任一月份23日生日貴賓推出「香傳五十．歡慶經典」住房優惠，即日起至4月30日前以官網最優惠的「優享價」預訂任一房型，享最低85折優惠，還加碼客房升等、三千元飯店現金抵用禮券及加贈50點貴賓金環會獎勵積分等超值禮遇。

除住宿優惠，香格里拉台北與台南遠東飯店「遠東Cafe」自助餐廳與也加碼推出期間限定「五十週年．五折同慶」，台北預訂4月6日至29日週一至週四晚餐，前50組訂位可享5折超值優惠；台南即日起至5月31日週日至週四晚餐，八點後用餐5折。

1971年4月23日，香格里拉集團全球第一家豪華飯店在新加坡揭幕，標榜為亞洲式待客之道的新標竿奠定了基礎，並致力於讓賓客體驗極致的熱情好客，以精彩的空間和卓越的服務為消費者創造豐富多彩的旅行、生活、美食和休閒體驗。集團擁有50年奢華酒店業的深厚經驗，全球範圍內的多元化業務發展已涵蓋飯店、商場、住宅及城市綜合體等多個領域，擁有及管理遍佈全球超過75個目的地100多家香格里拉酒店、嘉里酒店、JEN酒店和盛貿飯店。

香格里拉酒店集團50週年慶當月，台灣區兩家飯店-香格里拉台北及台南遠東特別企劃「對號入住免費」活動，邀請與集團同年同月同日生的「1971年4月23日壽星」，在四月底前於週一至週四期間，可任選香格里拉台北或台南遠東飯店，須提前預約、並於入住時出示身份證件，即可免費入住豪華客房一晚。

香格里拉台北與台南遠東飯店邀請與集團「同月」或「同日」壽星同享優惠。只要是四月或任一月份23日的生日貴賓，可以官網最優惠的「優享價」八五折起，等同於每晚最低4,080元起雙人入住香格里拉台北遠東；或週一至週四每晚最低3,060元起、週五及假日每晚最低4,545元起雙人入住香格里拉台南遠東。以上優惠皆可再享同類房型免費升等一級、價值3,000元週年慶飯店消費抵用禮券，每張價值500元禮券共六張，可於台北、台南兩館住房、餐飲使用，以及Mega50餐飲等使用。、加訂飯店自助式早餐可享優惠價每位500元(原價每位640元至890元+10%)，以及香格里拉貴賓金環會獎勵積分50點等豐富禮遇。

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