魏蔓飾演獸醫陳雨庭。（七十六号原子提供）

《都嘛是你的毛》由蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒主演，以動物溝通師為主軸貫穿的職人劇，播出後引發網友共鳴，笑稱「我家貓咪也會抓蟑螂送給我」、「看到狗狗跟主人一起逞強，情感連結好感人」。25日發布感情篇預告，劇中飾演寵物溝通師的蔡凡熙和飾演獸醫的魏蔓，兩人因毛小孩拉近距離，感情升溫開始約會，恰巧被引起喜歡蔡凡熙的辛樂兒撞見，醋意大發忍不住愛意，對蔡凡熙直球告白：「你這個笨蛋，居然還看不出來我喜歡你。」

劇中蔡凡熙飾演「陸鈞翔」被突然告白，愣住不敢回應而逃跑，蔡凡熙為角色解釋，「陸鈞翔很遲鈍，不知道什麼是喜歡，會覺得好朋友怎麼會喜歡自己，當下是滿錯愕的反應。」也自曝私下沒有桃花運，「其實我從來沒有被女生告白過」，還自嘲：「應該是現代的女生比較不主動吧？！哈哈」

劇中蔡凡熙被魏蔓發現領養過去她想養的貓，甚至住進她原本的家，遭魏蔓詢問原因，蔡凡熙坦承是因為喜歡她而住，並趁勢鼓起勇氣對魏蔓告白。問及蔡凡熙現實生活會對心儀對象表白嗎？他說：「我不敢在不確定的因素下跟女生告白，一定要百分之兩百的確定女生對我有一點好感，才敢做這件事。滿佩服陸鈞翔，衝了先做再說的那種勇氣。」魏蔓則笑說：「現實中若遇到陸鈞翔，這種住你家又養你本來想養的貓，感覺是個跟蹤狂，有點變態！」《都嘛是你的毛》每週五晚上八點，Hami Video及MOD首播。

辛樂兒飾演美容師菲菲。（七十六号原子提供）

辛樂兒主動出擊 木頭男蔡凡熙被直球告白。（七十六号原子提供）

(中時 )