殉職的飛官羅尚樺靈堂設置在台東市立殯儀館，同事在靈堂前製作了「國軍英雄我想對祢說」的留言板，羅妻今天寫下「這輩子太短，我們下輩子再續」。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機22日在屏東旭海上空擦撞，飛官羅尚樺中尉殉職、潘穎諄上尉失蹤。志航基地同事昨天在羅尚樺的靈堂旁製作了生活剪影看板，以及「國軍英雄我想對祢說」的追思留言板。

許多親友、同事紛紛留言寫上對羅尚樺的追思和不捨。學弟說「阿鼠（羅尚樺）學長，您辛苦了，謝謝學長從官校到飛行線，一路上照顧，您的任務結束了，謝謝您」。同學說「放心去飛，未來的路我替你走」。

今天下午羅妻在家人的攙扶下，慢慢走到留言板，寫下「親愛的老公，謝謝你把最美好的都留給了我，謝謝你總是把我排第一順位，你是我這一生認定的愛，不管過了多久，永遠都把你放在心中最重要的位置，你答應我的都做到了，老公我好愛你，我會聽你的話照顧好小玉米（胎中小孩），不會把他丟下，會好好陪著他長大，這輩子太短，我們下輩子再續，最愛你的老婆。」

另外，國軍今天動員陸海空持續搜尋失蹤的潘穎諄上尉，除了距離旭海漁港1.4浬飛機光點消失處往外搜尋外，也擴大到台東南田、大武海邊。（編輯：陳仁華）1100325

(中央社)