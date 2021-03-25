苗栗縣警局官警赴竹南中興高工宣導防制犯罪。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局少年隊長丁世嚴在竹南中興高工宣導防制犯罪。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警少年隊、竹南分局與苗栗縣學生校外生活輔導會等，24日前往竹南中興商工宣導「防制聚眾鬥毆」、「反毒、反詐騙」等活動，以淺顯生動、貼近社會現況的簡報方式，搭配學生們喜愛的有獎徵答活動進行預防犯罪宣導，建立學生正確的法律認知。

「聚眾鬥毆，幾人以上是『聚眾』？」、「是三人！」，「未成年當車手，父母會有連帶責任嗎？」，苗栗縣警方這次宣導活動，主要針對聚眾鬥毆、幫派及毒品、車手等犯罪行為，加強學生法學常識。一般青年學子常常誤以為在場助勢或單純打架，因自己未成年便沒有刑責，警方希望經由宣導為大家詳細解說。

警方在宣導活動中，搭配新聞案例讓學生及師長們反應熱絡，對於員警所提問的有獎徵答皆能清楚回答，現場氣氛相當活絡。警方希望經由宣導活動，能夠深化學生們的法律觀念，在犯錯之前及時煞車止步，以減少犯罪發生。

苗栗縣警局表示，青少年犯罪是警方最重視的項目之一，犯罪年齡層不斷下降，尤其近年來網絡發達，手機通訊及時方便，隨時一通訊息，便可把一夥人召集在一起，許多犯罪行為就此發生。青少年應注意本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物，應參與正當的休閒活動，切勿參與幫派結交不良份子，三思而後行，聚眾鬥毆結果不堪設想，如有犯罪，警方將全力偵辦，迅速逮捕到案，絕對嚴懲，不允許任何僥倖心態。

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(中時 )