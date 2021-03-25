台積電今天出動水車前往勤美集團旗下，璞真建設建案「勤美之森」工地取水，提供中科廠使用。（陳世宗攝）

全台水情持續告急，中部多家建商將工地開挖地下室所產生的地下水提供科技大廠使用，台積電25日赴勤美集團旗下璞真建設建案「勤美之森」建案工地取水，單日約可提供2萬噸水資源；台積電指出，就近供應中科15A廠，台中還有5家建築工地水質已通過檢測，也將陸續加入取水行列。

台積電指出，包含勤美集團、成中恆營造、富旺國際、惠宇建設、寶輝建設及大松建設等，在台灣水情告急之際主動與該公司聯繫，以避免流失地下水資源。

今天出動水車前往勤美集團旗下璞真建設「勤美之森」建案工地取水；這處工地 1天約可產生2萬噸地下水，經過台積電評估檢測後，水質符合使用品質。

台積電說，該公司將每天出動水車前來取水，每輛水車一次可載運25噸水，希望在符合標準的最大限度內，透過有效利用水資源減少水庫用水，舒緩部分水情吃緊現象；該公司持續監控水情，各廠區備有相關的因應計劃因應限水政策，部份廠區微幅提高水車載水量，主要目的是提高用水彈性，沒有影響生產營運。

全台水情持續告急，中部多家建商將工地開挖地下室所產生的地下水提供科技大廠使用。（勤美集團提供）

勤美集團說，「水」是很珍貴的公共財產，近期因天侯不順所造成的水資源短缺，大家都看到政府、企業、民間都在通力合作中，一起共同渡過此難關；中市政府超前部署努力整合各工地水資源，公開各種資訊協助市民及企業對水資源的需求，將水資源發揮最大效益。

勤美集團發言人林靖誼強調，總銷百億的「勤美之森」基地面積4000坪，將開挖地下5層樓、地上27層樓，若依傳統工法需開挖要21口井；經大數據分析，開挖13口常時使用，視水位狀況約抽水5到8口，全案約可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫，可減少用電504萬噸、減碳2790噸約7座大安森林公園。

(中時 )