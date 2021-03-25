新冠疫情趨緩，全臺國旅正熱門 國軍退除役官兵輔導員會繼 109 年推出春遊玩很大活動廣受民眾好評，今年更規劃退輔會農場旅遊年一系列活動。首波強檔 「 2021春遊農場玩很大」，除清境、武陵、福壽山三個高山農場外，特別加入臺東、高雄兩大平地農場，今天召開活動起跑記者會，宣告自4月6日至6月30日平日，只要民眾入住退輔會清境、臺東及高雄農場，集滿三個章並將集章卡寄回，就可獲得限量免費雙人住宿兌換券，任遊退輔會五大農場 。

退輔會「 2021 春遊農場玩很大」春遊首選，集章換宿搶好康。(退輔會提供)

退輔會「 2021 春遊農場玩很大」，主委馮世寬當場上台露一手舞蹈。(退輔會提供)

來自清境農場草原聯盟的清境娃娃柯瑞和朵麗熱鬧開場，主委馮世寬馮世寬與與農場場長一同表演，透過清境農場的迎賓舞蹈展現農場充滿活力的一面。另以全新形象影片，介紹農場之美，並推薦農場特色及玩法，歡迎民眾前往退輔會農場來一趟春遊之旅。

退輔會主任委員馮世寬更加碼多項好康優惠邀請，民眾多多前往退輔會農場參與活動 ，親近大自然，呼吸芬多精，徜徉綠色世界，體驗 別具特色的農場漫遊行 。

馮世寬表示 退輔會農場早期係為安置開墾、造路之榮民弟兄，讓他們有個休息的地方，近年來發展觀光有成，深受遊客喜愛，尤以清境農場的草原和綿羊、武陵農場的四季花木及福壽山農場的楓葉和農產品最為國人熟知。

除此之外，臺東農場所轄遍布花東，位於花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿懷舊風情。位於臺東的池上會館緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，只要住宿就可以騎車漫遊鄉間田野，體驗米鄉稻浪的優閒時光大家一定要來體驗 。

高雄農場 位於美濃，鄰近滇緬義民社區，場區發展出結合客家及滇緬文化之各類美食 及 DIY 體驗活動 ，讓人回味無窮 加上 設施多元，有美麗的中央草原、親水廣場，還能露營烤肉 及體驗好玩的 漆彈射擊，適合大小朋友來遊玩。農場提供多種房型，雙人房至團體房，到美濃首選高雄農場，絕對讓你不虛此行。

這次的活動也開放參加旅行社遊程的民眾參加，還可以透過KKday在線上購買退輔會農場住宿行程，提供給旅客更加便利的友善體驗，目前KKday也是唯一提供五大農場全數住宿方案的線上購買管道。KKday表示未來將會與退輔會農場有更加深度的合作，並持續耕耘臺灣國旅市場，提供給旅客更多樣化的旅遊行程。

(中時新聞網)