有「百變天后」封號的香港女星鄭秀文，出道超過30年在歌唱和演技都有驚人成績，儘管遇到老公許志安偷吃一事，也淡定處理，並繼續專注在自己的工作；去年底鄭秀文參與張艾嘉執導電影《世間有她》，昨（24）日曬出和馮德倫的合照，兩人睽違17年終於再度合作，舒淇也在底下留言稱讚兩人顏值，另外更有大票粉絲注意到鄭秀文的火辣身材，驚呼48歲保養得這麼好。

24日鄭秀文更新IG動態，PO出一張她和馮德倫的合照，興高采烈地表示，「一起工作天。多年後，跟Stephen（馮德倫）又聚頭，好愉快好開心」，且補充說，「很多很多年前曾經一起短暫工作一兩天」；原來2004年鄭秀文主演電影《魔幻廚房》，馮德倫有客串演出。

鄭秀文和馮德倫睽違17年合作，兩人合照中她的身材引起粉絲暴動。(圖/ 摘自鄭秀文IG)

畫面中鄭秀文一襲合身粉紅洋裝，馮德倫則穿著大學T搭牛仔褲，兩人笑得十分燦爛，馮德倫愛妻舒淇也馬上在底下大讚兩人「養顏組合」；大票粉絲看到女神男神合體，紛紛大推「女的美男的帥」、「想起魔幻廚房」、「太美了吧」，也有人發現48歲的鄭秀文身材太惹火，「這衣服太性感」、「女神30幾年來都沒變啊」、「身材太犯規」。

鄭秀文和馮德倫在2020年底加入張艾嘉執導電影《世間有她》的其中一個單元故事，兩人在2004年的電影《魔幻廚房》有短暫合作，後來鄭秀文又出演馮德倫執導的電影《大佬愛美麗》，接下來僅有在一些公開活動，才會看到兩人同框，這次在《世間有她》合體，已經有17年時間，因此雙方粉絲都相當期待。

(中時新聞網)