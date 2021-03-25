和另一半的父母出去，到底該怎麼穿才不會踩雷？一名女網友表示，和男友的爸媽一起去泡湯，因為沒有多想，就穿了一件比基尼去泡大眾池，不料泡湯後男友的媽媽對她態度丕變，讓她驚覺情況不對，懷疑是不是因為那件比基尼讓長輩覺得太超過？

原PO在網路論壇《Dcard》表示，和男友在一起一年多，中間也去過不少玩水的地方，因為她本身蠻愛拍照的，所以泳衣都穿比基尼居多。上個月她男友的爸媽約她一起去泡溫泉，男友只跟她說要記得帶泳裝，因為是泡大眾池，她沒想太多，因此隨便拿了先前有穿過的某件比基尼。

原PO指出，記得當天男友的爸媽看到她的泳衣時只有上下打量了一下，並沒有多說什麼，但過幾天去男友家的時候，有感覺男友的媽媽對她的態度完全變了，因為以前都會跟她聊天、開玩笑，現在打完招呼後就不會再多說什麼，她主動開了話題，男友的媽媽語氣也很冷淡，甚至有時候還會感覺到有點酸。

女網友PO出之前和男友出國玩水的照片。(圖/截自Dcard)

原PO說，比較明顯的是，某天去男友家，剛好上完廁所走出來，無意間聽到男友爸媽好像在討論她是不是很愛玩，後來一看到她就立刻轉移話題，懷疑是不是泡湯那天的泳裝，讓男友的爸媽覺得她不是乖女孩。不過原PO認為，以前和男友出國去玩水的照片，她也是穿比基尼，而且男友爸媽也看過照片，她PO出比基尼照詢問大家，是不是比基尼的樣子讓長輩覺得太超過？還是她想太多？

照片曝光後引起網友論戰，紛紛回應「長輩在場可能要穿比較保守一點」、「男友媽媽擔心太辣吧」、「之前照片可能他們都在看他兒子，沒注意到你」、「穿成這樣跟長輩一起泡溫泉，好像真的滿浮誇的」、「最重要的是男友爸在場，媽媽面子往哪擺」、「我覺得是你沒有拿捏好跟長輩出門的分寸」。

不過也有網友認為「傳統長輩思想」、「我覺得他爸媽很無聊，比基尼也可以酸，那她自己穿布袋嗎？」、「紅色這麼辣他們都可接受了，你那天是穿粉色很低調了耶」、「如果是我就不嫁了，怕爆」、「長輩見長輩錯了嗎？」、「妳穿起來好好看」、「泳裝和身材很讚」。

有網友分析，看照片是一回事，實際一起出去玩又是一回事，比基尼跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起穿這麼露就不太妥，加上還有男友的爸爸在，可能多少還是有點尷尬吧，畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放，建議跟長輩出門，衣服還是要挑一下，直接比基尼見長輩，可能不符合長輩認知的好媳婦形象。

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(中時新聞網)