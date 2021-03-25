25日，韓國三星電子鄭重否認，要在印度建立網路設備製造廠的計畫，並表示目前尚未有任何具體決定。

外媒報導，三星電子想在新德里東部的北方邦(Uttar Pradesh)覓地蓋廠，並生產4G與5G網路設備。

報載，這家韓國科技大廠已遞件申請印度政府祭出的生產誘因（PLI）計劃，希望能有稅務方面的優惠。而隨著5G網路需求日增，三星新廠主要是向隸屬印度信實集團的最大電信公司Reliance Jio與其他國際客戶提供自己的網路設備。

之前，三星曾與Reliance Jio簽署一項4G網路設備供應協議。

但是，三星25日表示該報導不實，因為正在審視中，一切都是未定數。不過，三星目前在韓國與越南，設有生產網路設備廠房。

韓國三星也正努力擴散，自己在5G網路設備市場的影響力。

據悉，三星最近分別與日本手機網路營運業者NTT Docomo，加拿大SaskTel，以及新西蘭Spark，簽署5G解決方案協議。

根據電信研究機構GSMA Intelligence數據，網路業者可望在2020年至2025年間，為行動基礎建設砸下11兆美元，其中80％將用於5G網路方面。

而調研機構Dell'Oro指出，三星電子在2020年第四季時，在全球5G網路設備供應商中，以7.1％市占率排名第五。華為31.4％居冠，愛立信28.9％第二，諾基亞18.5％與中興通訊10.9％分居三四。

(時報資訊)