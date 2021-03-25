和碩(4938)今舉行線上法說會，公司去年全年EPS為7.73元，董事會通過配發4.5元現金股利，配息率為58%。以今天收盤價75.7元計，現金股息殖利率約5.9%。和碩執行長廖賜政表示，和碩今年的資本支出約在3.5~4億美元，全年3大產品線看不到烏雲，問題在於供應鏈，缺貨是個變數。廖賜政也明確表示，和碩在車用電子的發展已經超過了10年，生產的產品以電控為核心，在歐、亞、美都有固定的客戶並維持穩定成長，未來5~10年，和碩的車用電子都可維持每年2位數的年增。

和碩去年全年營收為1.3993兆元，年增2.4%，毛利率為3.5%，營益率為1.4%，雙率均較前一年上升。全年歸屬母公司稅後淨利為202.03億元，年增4.6%，EPS為7.73元。

去年第四季單季營收為4573.3億元，年增9.4%，毛利率3.3%，營益率為1.5%，歸屬母公司稅後淨利為47.72億元，年減42%，EPS為1.82元。

廖賜政表示，和碩今年下半年在越南和印度的擴產將完工，配合客戶需求量產。對於各產區的擴產考量，將依3個原則，一、客戶需求，二、法令如關稅，三、未來的成長性。

和碩在今年初就公告越南子公司暨取得位在海防市土地使用權後，將與建興越南建設簽訂施工總承包工程合約，契約金額約為越南盾1.77兆元(約新台幣21.45億元)；至於印度方面，公司去年亦宣布斥資1.5億美元(約新台幣45億元)赴印度設廠。目前赴美國投資計畫地點據傳在德州，和碩德州設廠計畫，將配合特斯拉開發進度，相關設廠進程將於今年上半年明朗。

(時報資訊)