合庫金(5880)旗下合庫銀行統籌主辦正德(2641)海運集團旗下二家孫公司Franbo Logos S.A.及Franbo Logic S.A.美金1939萬元聯貸案，成功完成募集，本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，上海商業銀行、臺灣土地銀行、臺中商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、彰化商業銀行及臺灣新光商業銀行等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購122.4％，已順利完成簽約。

正德海運成立於民國87年，103年股票上櫃，最初由船務代理業深耕後轉型提升為船東業，其累積多年之海運實務經驗，對於船隊建置、營運及財務管理等方面經驗豐富；正德海運集團採一船一公司之模式營運，船隊是以輕便型船舶為主，船舶為散雜兩用型，配備雙甲板及重吊機具，主打利基市場，營運航線跨足臺灣、中國、歐洲、美加、東南亞、非洲及南美洲等區域；正德海運集團為具專業性及國際化之海運公司，依據委託人經營特性之不同，無論是各類鋼材、大宗物資、散雜貨、機械設備、整廠輸出等，提供經濟、便捷、安全、高效率運送方式，未來發展前景樂觀。

正德公布去(2020年)年度合併營收7.48億元，營業毛利1.95億元，合併毛利率約26.03%，營業利益1.40億元，稅後盈餘0.95億元、年成長17%，每股稅後盈餘0.62元。

正德目前旗下船隊數量有17艘，目前租約皆採到期以短期出租為主，航線遍佈全球主要在歐美、中東、印度、非洲及東南亞，租家主要營運航線已涵蓋全球。目前公司營運政策以最佳化利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

(時報資訊)