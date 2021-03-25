運動品牌Nike遭大陸網友翻出過去曾抵制新疆棉的聲明，因此遭到瘋狂抵制，甚至有人火燒Nike球鞋洩憤，沒想到另一方面卻有微博網友「伊麗莎白骨精啊」發現，Nike的下單量不減反增，仍有大量民眾疑似害怕未來買不到Nike球鞋而囤貨。

近日瑞典服裝品牌H&M發出聲明，指控大陸政府對新疆少數民族進行不人道的強迫勞動，揚言抵制新疆棉，這項消息傳出後引發大陸社會的強烈反彈，要求抵制H&M，大陸官媒環球時報點名Nike、Adidas及UNIQLO等廠商曾抵制新疆棉。

新疆棉風波越演越烈，大陸網友們翻出過去Nike的聲明，因此這把火燒到Nike身上，迫使代言人演員王一博緊急切割，結束雙方合作關係，並宣示自己支持新疆棉，企圖止血。

微博上更流傳激進民眾火燒Nike球鞋的影片，演變成仇視西方商品的狀況，眼看風波越演越烈，卻有網友發現仍有很多民眾瘋狂下單Nike搶著囤貨。

微博網友「伊麗莎白骨精啊」注意到主要販售Nike商品的購物app交易量不減反升，每分鐘都有人持續刷新頁面，讓底下網友們相當傻眼，直呼「嘴上說抵制，現實生活中搶得比誰都還快。」、「無語…佔便宜的人都出來了」等。

事實上，此次新疆棉風波恐怕不會這麼快停歇，除網友間彼此的交戰外，歐盟周一與美國、英國和加拿大宣布對涉嫌在新疆侵犯人權的中國官員實施制裁，歐盟與大陸才剛簽訂的貿易協定可能受到影響。

(中時新聞網)