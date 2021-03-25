閃靈樂團即將推出新專輯。（出日音樂提供）

「閃靈樂團」睽違3年將推出新專輯《台灣閃閃爍／MEGAPORT 2021》，並與口罩國家隊「台灣康匠」旗下品牌「天天 Everyday Mask」聯名推出官方限定防疫組盒，並由閃靈團長Doris擔任代言人，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，與主唱林昶佐（Freddy）育有1女「米魯」，問她維持曼妙身材的方式？她笑回：「帶小孩，把自己操到爆！陪小孩玩到翻來維持身材！」

對於接下口罩代言，Doris表示：「這2組口罩設計得很時尚也很有個性，我自己超喜歡！對全球疫情期間的台灣人來說，口罩不只是口罩，更是充滿對台灣的肯定和信心，覺得格外有意義！」她曾代言樂器相關產品及旅遊城市，被問接下來最想代言什麼？她笑說：「最想代言按摩眼罩！因為我好需要睡眠！」

Freddy的精壯身材也是歌迷津津樂道的話題，常在網路分享健身照的他，西裝底下藏著精猛6塊肌，他表示：「從政前就一直都有運動的習慣，盡量保持體型與健康，從政後一開始還繼續保持，但2017年小孩出生後，一度忙到無法運動。去年開始，小孩開始上幼兒園，我的時間稍微又擠了一點出來，趕快恢復運動習慣，看能不能抓緊青春的尾巴抓久一點！」

工作忙碌的Freddy，透露自己管理時間的祕方靠「小本本」，「我從小時候就有把自己的時間『表格化』的習慣，到現在我的行事曆都還長得很像小時候上課的『課表』，然後就逼自己照表抄課，避免不必要的浪費時間」；閃靈樂團本周六將在大港開唱登台，與「IT大臣」唐鳳合體演出，演出內容將收錄在新專輯中。

(中時 )