中天綜合台36頻道綜藝節目《同學來了》今（25日）晚9點播出主題「學姊公敵來囉！萬人迷學妹來報到！」邀請藝人何妤玟、阿虎及中天主播鄭亦真，前來推薦自己的正妹學妹。

氣質亮麗的主播鄭亦真深受廣大觀眾喜愛，當主持人群得知鄭亦真是以學姊的身份來推薦學妹時，都露出非常驚訝的反應：「怎麼可能有比妳漂亮的主播呢!」鄭亦真熱情回應：「其實我是在健身房才知道的，那位公司新進的正妹主播是我學妹。」原來有健身教練想推銷課程，想以兩人都是世新大學畢業的關係拉近距離，更表示：「我還認識一位新聞系校花，她好像跟妳在同個電視台上班耶，妳認識陳文越嗎？」聽見自己的學妹被誇獎，讓鄭亦真忍不住驕傲了起來。

中天電視舉辦「網紅.主播選拔大賽」鄭亦真熱情推薦自己學妹。(圖／中天綜合台提供)

陳文越一登場便用甜美的笑容征服全場，小鹿亂撞的阿Ken直喊：「很甜耶！好想聽妳播報新聞唷！」同學們則對於主播這個職業相當好奇，紛紛提問該具備什麼條件才能當主播？陳文越表示：「口條、反應力一定要很好，跟學姊的關係也要保持好，但我覺得更重要的就是笑容。」她更熱情向同學們推薦中天電視將舉辦「第一屆網紅.主播選拔大賽」，歡迎更多學弟、學妹加入中天大家庭，一旁的何妤玟興奮提問：「有沒有年齡限制？我可以去嗎？」沒想到卻被主持人打槍：「就跟妳說要應屆畢業或者畢業三年內啦！妳去直接被淘汰！」這讓何妤玟苦笑回應：「我是說我要帶我姪女去報名啦！她應屆的！」更多精彩內容鎖定3月25日晚間9點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)