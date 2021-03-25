新北市新店區小城里長郭仁澤開設桌遊班邀玩家授課教學。（葉書宏攝）

「想找回人與人互動的溫暖！」新店區小城里長郭仁澤開設桌遊班並邀玩家授課教學，30款熱門桌遊依學員年紀及遊戲複雜度適性分組，開辦2年間已吸引超過500人次參加，同時也將孩童從手機遊戲、電腦螢幕的世界中拉回現實，獲得不少家長好評。

郭仁澤為七年級生，本身也喜歡桌遊，他表示，開辦桌遊班的初衷除為提升孩子學習興趣、激發智能及培養多元能力外，也是對現今人們慣用3C產品的反思，桌遊能將孩子們從電視螢幕或手機拉回現實，體驗更豐富有趣的真實互動。

「大家想像力都超豐富！」小學三年級的王小弟最喜歡找玩伴玩「妙語說書人DIXIT」，84張圖卡可不只84種故事，端看說書人天馬行空的想像與解讀，每玩一輪，就是一篇即興獨創的精采故事。

陳小妹則喜歡「諾亞方舟Noah’s Ark」，遊戲時必須將動物卡上相對應的動物放到方舟上，「一定要努力維持平衡，不讓動物掉出方舟！」化身諾亞與夥伴們一起拯救可愛動物。

此外，還有一名17歲高中生李朋翰熱衷益智桌遊，在里長鼓勵下成為里內的「桌遊小老師」，從學員身分變成小老師，李朋翰直言很緊張，但能將興趣與更多朋友分享，內心有滿滿成就感。

班上還有一名17歲高中生李朋翰熱衷益智桌遊，圍棋、撲克牌到UNO樣樣難不倒他，在里長鼓勵下成為里內的「桌遊小老師」，從學員身分變成小老師，李朋翰直言很緊張，但能將興趣與更多朋友分享，內心有滿滿成就感。

帶玩的桌遊達人彭啟賢表示，課間桌遊器材多不勝數，無論派對型、策略型、陣營型或紙牌型等遊戲應有盡有，非常吸引孩子目光。「有些遊戲重視通力合作，有些需要觀察判斷，有些則涉及競爭輸贏」，他認為，遊戲本身就是一種學習，更是成長過程中的必備養分。

民政局長柯慶忠表示，郭里長不僅是年輕有為的在地青年，同時也身兼小城社區發展協會理事長，服務2年多來深耕地方，成立社區關懷據點、成長培力課程及志工培訓外，更致力推動流浪動物動保服務改善社區環境品質，贏得里民一致好評。

(中時 )