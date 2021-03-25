彰化縣福興鄉金屯五金，以園藝五金起家的，近期驚傳跳票危機，上游廠商約194家被積欠近4億元的貨款，都要跳腳了，向彰化調查站報案，不滿疑似遭「惡性倒閉」，正籌組自救會追討債款，金屯五金已將20多員工全解雇，董事長人在越南，只剩下1名女性員工留守辦公室，副總許維鈞表示，4月會召開債權會。

金屯五金為許金鈍在1974年創立，轉越南、美國、德國發展，取得越南申准上市許可，公司已經第二代接班，負責人許廷鑫長年住在越南，副總許維鈞是民進黨美西黨部主委，許家兩代都是民進黨的支持者，爆發風波後，許維鈞強調，2月就已經口頭請辭黨職，生意經營和政治取向並不相關，不希望被渲染，「人在台灣，有誠意解決」。

上游廠商指出，陸續都收不到貨款，才驚覺金屯五金的資金與營運出現狀況，3月12日金屯五金又被台灣票據交換所列為「拒絕往來戶」，目前已知194家，積欠金額為3.88億，得知金屯五金向多家銀行貸款達5.8億元，廠商擔心金屯五金有惡意倒閉之嫌，因此聯合向彰化調查站報案。

勞工處表示，今年2月就發現金屯五金大量解僱勞工，約20多人， 13人向勞工處申訴，並申請調解，總計積欠約兩百萬元的工資和資遣費，勞工處表示，資方有表示，願意將分期給付、攤還這些費用。

受波及都是中型企業，不少已經被積欠好幾千萬元的貨款，最怕是銀行抽銀根，怕原物料業者不再接單，更質疑在越南採買原物料比較便宜，還在台灣買零配件，擔心根本是要「債留台灣，貨留越南」。

(中時 )