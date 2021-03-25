葉姓父子在桃園市桃園區開設飯店，卻涉嫌聘人媒介女子性交易，警方前年前往搜索，還查到「幻姬」、「浪姬」正在賣淫，嫖客也坦承此事，警方還查到父子倆在工作Line群組告知近日會有臨檢，要員工小心，桃檢認為葉姓父子涉妨害風化提起公訴。

檢方調查，葉姓父子在復興路開設飯店，聘請蔡姓女子、劉姓男子當櫃檯，並給綽號阿金、樂樂、小周、小麥等人擔任雞頭。從2019年3月起，以1房間1天1260元至1300元不等出租，給阿金等人媒介的女子性交易。

桃園警方2019年8月22日晚間前往搜索，查獲綽號「幻姬」、「浪姬」的2名陸籍女子在賣淫。還查獲尚有1名陸籍、12名泰籍女子，她們也坦承到台灣從事性交易。另外2名嫖客也供稱是透過Line聯繫性交易業者，前往旅館。

檢方認為，葉姓父子涉意圖使男女與他人性交而容留以營利之罪嫌，依法提起公訴。

(中時 )