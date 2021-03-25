創世基金會今年也與「士林神農宮」及「芝山巖惠濟宮」合作，聯手推出「千盞祈福燈 牽手來點燈」活動，兩間廟宇共提供一千盞燈位，民眾只要千元捐款支持創世植物人服務，同時就能在百年廟宇為自己或家人點燈祈福，善舉數得，點亮自己，照亮植物人。

士林神農宮董事長何逸松先生表示，神農大帝慈悲濟世，嚐百草治病，神農宮近年與台北市聯合醫院密切合作，提倡善終人道關懷，為弱勢服務的理念與創世不謀而合。民眾捐款給創世植物人安養，讓植物人家庭安心，又能點燈祈求自己安康，這活動很有意義，希望民眾一起來響應。

芝山巖惠濟宮辦公室主任王俊凱說，惠濟宮長年照顧地方鄰里，清寒補助、冬令救濟等社會福利工作都不遺餘力，自己去年因父親疾病臥床，體會到臥床者與照顧者的辛苦，很榮幸有機會和神農宮、創世一起推動公益點燈，光明燈祈求平安順遂；文昌燈祈求金榜題名、工作升遷，都相當受民眾歡迎。

創世基金會邀請社會大眾細水長流持續支持，邀您一起點亮明燈祈福安康，照亮植物人。詳情請洽愛心專線(02)2835-7700分機112。

(中時 )