來自台中的偉弘，2005年自輔仁大學大眾傳播系畢業之後，便待在台北尋找工作機會。起先，他也想在媒體產業裡貢獻一己之力，無奈低薪的環境嚇壞了他。「各大電視台、廣播電台、廣告業等媒體公司我都有拿到工作，但是薪水真的差太多了。當時媒體業的起薪只有兩萬多塊，永慶剛入職就有四萬元的保障，現在更是提高到了五萬元！」面對媒體業低薪的窘境，偉弘毅然決然地轉身投入房仲產業的行列，而這一待就是13年。

講求相互幫助的永慶精神 即使是菜鳥的他也能創造成交

偉弘的運氣很好，入行第二個月，他便接待到一位有意購屋的櫥窗客。偉弘帶著對方去看房子之後，初生之犢不畏虎的他馬上問客戶，有沒有興趣跟屋主談價格看看？出乎意料的，第一次看房的客戶當場答應，而且願意立刻下斡旋金。

突如其來的好結果，反倒讓偉弘慌了手腳。當時的他連下斡旋金的表單都不會填，只能第一時間請教學長。學長二話不說，帶著偉弘一步步地完成所有步驟，也陪著他去見客戶，檢查每道手續，讓他順利完成第一筆成交。

「這就是我很喜歡永慶的原因：同事之間互相幫忙、而不是單打獨鬥。學長姐們知道我剛進公司不太熟，他們不會放我一個人自生自滅、更不會故意搶走我的業績。而是手把手的教我每項程序，幫我完成交易。」偉弘說，「如果企業內的風氣是鼓勵同事高度競爭，縱使我有好運氣，也可能馬上就變成別人的運氣了。」正是強調互助的團隊合作風氣，讓偉弘在夥伴們的支援下，創造出連續三年百萬年薪、最高單月收入25萬、在2020年成為永慶業績王前100名的驚人紀錄。

永慶強調團隊合作的職場精神，讓偉弘（圖中）談業務時都能感受到團隊的支援，讓他成交不斷，創下連續三年百萬年薪，最高單月收入25萬、在2020年成為永慶業績王前100名的驚人紀錄！(圖/永慶房屋提供)

我的工作不只是房屋買賣 也為客戶的人生難題貢獻一份心力

而在房仲業服務超過13年的偉弘，也從每一次的房屋買賣中，窺見許多動人的生命故事。偉弘曾經服務過一位年紀60多歲的單親媽媽，她的孩子在台灣大學唸書時，因為壓力過大而產生精神疾病，只能長期待在醫院做治療。但是這位媽媽年紀已大，沒有工作，醫療費用又很高，只好賣房子籌措醫藥費。偉弘盡心且迅速地找到適合的買主，也談定了合適的價格，讓這對母子可以無後顧之憂的安心養病。

偉弘也曾經服務過一位客戶，他不但事業有成，更非常有愛心。除了自己的三個小孩之外，他還領養四位小孩，希望改變他們的人生。這名客戶找上偉弘，請他幫忙物色具有收租潛力的房產，偉弘也陸續地幫客戶找到五間套房。客戶對偉弘說，這些套房一方面可以持續收租來幫助他繼續養育這些小朋友，未來也能成為這些孩子翻轉人生的起點。

偉弘感性地說，「其實很多買屋賣屋的人，他們的背後都充滿著故事。能夠協助他們賣屋，來解決他們人生上的一些難題；或是看到堅韌的生命故事，而自己能成為其中的一份子，都是我最有成就感的地方。」

除了高薪，與時俱進的福利讓永慶員工超幸福

雖然辛苦，但是努力就有高薪的工作，讓偉弘甘之如飴。一路走來，偉弘也看到公司與時俱進，突破傳統業務的作業模式。先是為員工規劃更完善的制度和福利，包括「彈性工作8小時」、「一對一師徒制度」和「前九個月每月五萬收入保障」；又領先政府提倡房市交易的資訊透明，推出「實價登錄3.0」和「誠實房價報告書」，這些制度和福利都讓他覺得非常受用。

已經成家並有小孩的偉弘，以前工時長到家都很晚，對孩子唯一有的印象就是他們的睡姿。但是公司規劃「彈性工作8小時」制度之後，偉弘不但能維持高收入，還可以彈性安排自己的工作時段，跟家人出遊、看孩子成長。

實價登錄3.0也是促成交易的超強幫手。「政府提供的區段化實價登錄，其實幫助不大。雖然有成交金額，但是大家也不清楚是哪一戶的成交，在談價格的時候，客戶還是很有戒心。但是永慶的實價登錄3.0完整揭露到每一戶的成交金額，有這些更精準的資訊，客戶才信任我們的專業估價和議價，對後續的交易更有共識。」

回首13年的房仲人生 點出找工作就像找房子的真諦

經過各種歷練和淘洗，也讓他對工作有更多體悟。薪水固然重要，但公司是否能夠永續經營，提供員工完整的保障和升遷制度，都是一份好工作的關鍵。偉弘更點出，找工作就像找房子。所謂千金買房，萬金買鄰，很多人找工作都忽略了企業塑造出什麼樣的職場氛圍。「一間企業是強調團隊合作的工作模式，還是強調高度競爭的單打獨鬥，差別非常大。身處在單打獨鬥的環境裡，縱使你再有能力、再有毅力，遲早都會被掏空的。」

在永慶已經踏實地走過13個年頭的偉弘，不但找到了好工作，高薪的收入也讓他買到了好房子。而他的腳步也不會停下，他將走向人群，用自己的專業創造更多價值。

在永慶走過13年的偉弘，不但在這裡賺取高薪、跟家人好好享受開心人生；也能用自身專業，幫助有需要的民眾。這些人生上的歷練，讓他的生命充滿著色彩！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)