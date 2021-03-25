岡山捷運站預計2024年中啟用，而連接捷運站、火車站及鐵道東側的「岡山後站增設及跨站天橋工程」經費已經核定，但後續工程需加緊推動。民進黨立委邱志偉日前邀集交通部、台鐵局及高雄捷運局開會研商，希望岡山捷運站通車後，天橋能一併啟用。

「捷運岡山路竹延伸線第二A階段計畫」月初已經通過行政院核定，總核定經費為199.32億元新台幣，其中，天橋工程經費需求1.8億元也包含其中。

根據天橋工程初步規畫，細部設計需8個月，施工18個月，整體完工要費時26個月，目前，捷運岡山站工程正在加緊趕工，距離完工約還需3年的時間，如果捷運站與天橋要一併啟用，天橋工程需加緊推動。

邱志偉邀集相關單位在立法院開會協商，針對天橋工程加快期程進行討論，由於天橋工程與捷運伸線第二A階段計畫無涉，且經費低於10億元，不需由工程會審查，僅由交通部審核通過即可，可以加快審議流程。

天橋工程事涉台鐵局、捷運局兩單位，因此，邱志偉要求兩單位成立「岡山車站新設東出口及跨站天橋工程推動小組」，共同促成規畫設計及施工發包，初期要先針對工程提出基本設計審議，確認經費的合理性、工期規畫，以及基本設計圖等，並儘速送交交通部審核。

邱志偉表示，位於鐵軌東側的後紅里、碧紅里及竹圍里等，是岡山人口稠密的住宅區，長期往返火車站需行車經過地下道，對當地民眾十分不便，因此在捷運二Ａ工程設計時，他就要求將天橋經費也納入，以利東側民眾前往火車站及捷運站。

(中時 )