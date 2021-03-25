Fubon Angels也有專屬悄悄話卡與大頭貼卡。(富邦勇士提供)

台北富邦勇士2019年決心落實職業化的目標，上季轉戰ABL成為勇士職業化首年，在這極具代表及紀念意義的一年，勇士球團特別將比賽照片、實戰球衣及賽事數據記錄保留下來，推出2019-20台北富邦勇士年度球員卡，成為全台首支獨立發行球員卡的職業籃球隊。球迷卡迷引頸期盼的「2019-20台北富邦勇士年度球員卡」25日起全台21處經銷通路正式開賣。

2019年休賽期間，富邦勇士重磅簽下黃金世代的成員「野獸」林志傑及「大房東」曾文鼎，搭配陣中的「本土洋將」蔡文誠和林書緯等明星球員，勇士打造了冠軍等級的豪華陣容，在國際的戰場上為勇士隊爭取最佳表現。而除了場上拚戰的球員值得記錄外，場邊賣力應援的Fubon Angels也不可缺席於本次卡款當中。

另外包含蔡承儒領隊、勇士教練團及勇士吉祥物比爾皆收錄於2019-20台北富邦勇士年度球員卡。除普卡、特殊卡外，更加碼推出神祕特殊卡款，包含勇士領隊親簽卡，Fubon Angels悄悄話卡及Fubon Angels親自挑選之大頭貼卡，其他隱藏驚喜將隨機出現在散包及精裝盒，豐富卡款等待球迷朋友們來一起發掘。

為保持公平性及增加抽卡收藏的樂趣，本次散包特別將厚卡(卡片中含有實戰衣物)製作神秘交換卡包，散包中抽出的交換卡，可以至全台經銷通路憑卡兌換交換卡包，有機會抽中實戰球衣簽名卡及patch簽名卡等品項。有別於以往球員卡卡款，富邦勇士首創最具收藏價值的勇士星星隊徽簽名卡及球員英文姓氏簽名卡，此兩款僅製作勇士陣中5位球員，包含林志傑、蔡文誠、曾文鼎、林書緯及賴廷恩，分別將球員球衣上星星隊徽配上球員親筆簽名。

而球員英文姓氏簽名卡正面為球員實戰球衣姓氏英文單字，球卡背面附上球員簽名，球員每個英文字母僅發行一張，例如：林志傑僅發行3張，分別為LIN三個字母各1張。由於一件實戰球衣僅能發行各一張卡，因此每一張卡皆是獨一無二，絕對值得珍藏！

2019-2020臺北富邦勇士年度球員卡分為散包及精裝盒。散包總發行量6萬包，每包5張，售價80元。針對重度玩家的卡迷朋友，勇士更推出限量精裝盒，每盒4包（每包8張），包含3到5張特別卡款，每盒售價2300元，限量2000盒。兩種版本可以滿足卡迷的收藏樂趣，超過20款卡款絕對值得收藏。

(中時 )