英特磊IET-KY（4971）公布2020年稅後獲利，達6,592.3萬元，每股盈餘（EPS）為1.84元，每股擬配發現金股利1元。董事長暨總經理高永中表示，今年營運將重返明顯成長軌道，全年營收年成長幅度估15～25％。

英特磊去年第四季毛利率約41.4％，較上一季及去年同期好，主要因產品組合及營收增加所推升。然2020年全年毛利率為30.8％，較2019年的33.4％下滑，法人預估，英特磊今年毛利率將在去年水準至40％之間。

英特磊在氮化鎵（GaN）領域已取得相關政府合約進行研發，並持續與合作夥伴交換商用磊晶研發成果，預計2021年底完成開發商用磊晶片，正式角逐氮化鎵磊晶片市場。

英特磊三大產品別營收占比在2020年分布平均，高永中預期，2021年將延續。在砷化鎵方面，主要在高端應用PHEMT、E-Mode PHEMT，並持續發展下一代高效能VCSEL（面射型雷射）磊晶片，在通訊、大型資料庫、自駕及5G等領域都將逐漸增加。

而在磷化銦方面，APD磊晶片品質認證並導入量產訂單，同時生產5G應用高速傳輸HBT磊晶片，及高速應用PIN磊晶片。高永中透露，磷化銦在光達（LiDAR）也有其應用潛力，已有客戶表態是用於該項目。至於銻化鎵，紅外磊晶片已由國防合約需求擴展至商用需求，並進一步擴大到美國各盟國的研發與商用訂單；商用的終端應用以氣體測試為主。

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