立院財政委員會25日舉辦「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」公聽會，各方勢力角力，包括產業界代表、社運組織、財稅學者、房市學者等。

財政部目前已提出房地合一稅2.0方案，將短期課重稅範圍擴大至5年內，持有房地二年內出售適用45％所得稅率、二到五年則為35％。此外，財政部認為囤房稅應審慎研議，其關鍵在於囤房定義複雜、房屋稅稅基未適度調整、囤房稅高稅率將殃及無辜如繼承持分者、目前地方已可做囤房稅等因素。

但台北商業大學財稅系教授黃耀輝、清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚皆指出，政府推動房地合一稅修正立意固然良好，但應該要搭配囤房稅雙管齊下，才能有效抑制炒房。

黃耀輝認為，財政部2014年就訂定自住定義為個人、配偶、未成年子女合計三戶內享有自住優惠，也就是第四戶以上才是囤房，該定義已經相當寬鬆。他也主張，囤房者利用自身經濟優勢排擠弱勢者人權，若還能享有跟單一自住者一樣的房屋稅率、實違天理。

黃耀輝指出，目前地方雖可做囤房稅，但遲遲未落實，財政部應訂定獎勵地方提高稅基誘因，否則囤房者從2013年27萬人持有140萬戶房屋，逐年提升到2019年32萬人持有164萬戶房屋，依照內政部統計，自然人囤房族平均持有5.5戶房屋、法人囤房族平均持有25.4戶房屋，顯見囤房亂象已逐步惡化。

張金鶚則表示，政府應盡快通過房地合一稅2.0，但囤房稅也要盡快推動，依照「清華安富金融工程研究中心」研究結果顯示，若施行囤房稅，六都房價平均每月漲幅從實施前的14.29％到實施後的7.48％，在交易量上，六都交易量平均每月跌幅從實施前的14.97％到實施後的21.49％。

產業界代表包括不動產聯盟總會理事長林正雄、中華民國不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全則指出，建築業目前面臨缺工、缺料、重稅困境，房地合一稅2.0閉鎖期過長、可能會影響資源配置與稅收，因為不動產流動性降低、交易量下滑將影響房地交易稅收，同時也會影響不動產相關產業如建築業、仲介業、地政士等就業機會，進而產生經濟效益損失。

林正雄認為，不動產為台灣經濟火車頭，若推動房市政策，恐怕將影響GDP成長率。他強調，加稅只會造成房價、房租更高漲，對年輕人沒有幫助，2014年國民黨要課「囤房稅」，後來地方選舉就大敗，林正雄直言：「哪個政黨同意支持此一侵害全國百姓的離譜稅制，勢必將永遠無法執政。」

楊玉全也表示，現今台商持續回台投資，創造上萬個工作機會，在資金、工作機會增加情況下，一定會有成家立業、買房的剛性需求，政府應正面看待。

(工商 )