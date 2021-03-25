高雄市政府25日在楠梓區舉行民安七號災害防救演習，模擬民眾不配合遷移，警方配合當地里長勸退民眾，並將他帶離災害現場。（林瑞益攝）

高雄市政府25日在楠梓區舉行民安七號災害防救演習，副市長史哲（前）出席。（林瑞益攝）

為保障高雄市民的生命財產安全，強化各單位在面臨各式災害發生時的緊急應變能力，高雄市政府25日在楠梓消防局教育訓練中心園區舉辦民安7號演習，演練對風災、震災、化災及輻射等災害應對。

高雄市副市長史哲出席。這場演習的項目包括檢視各災害防救體系運作、強化災害前之準備、災時的應變及災後之復原，以及與外縣市的支援協定等。且為使演練更加逼真，加入了災防告警細胞廣播訊息的簡訊，對方圓1公里的居民發送簡訊。

此次演練模擬情境以風災、震災、化災及輻射等災害為主題，規畫了11個演練項目，演練內容包括芮氏6.0地震導致建築物倒塌、毒性化學物質外洩、車禍造成放射性物質屏蔽破損處理等情形。

此外，為解決因災害造成通訊系統中斷，特別出動了特搜中隊的通訊平台車及陸軍43砲指揮部的維星通資裝備車，而受疫情影響，在收容安置的演練項目上，也增加傳染病防治等演練課目。

參與演練的單位除高市府的相關局處外，還有楠梓區公所、民間救難團體、國軍、公民營事業單位，以及工業管線業者等，並對外申請嘉義縣市跨區能量支援參演，期望藉由大規模複合式的災害演練，集結各相關能量，加強各單位橫向與縱向之聯繫效率，共同整備，提升應變能力。

(中時 )