北韓遭國際制裁後仍從海外非法進口石油，紐約時報影像調查團隊與紐時記者花6個月追蹤多艘涉及北韓非法駁油的油輪，揭發與新加坡大型石油貿易商永順集團有關的暗黑企業網絡。

「紐約時報」調查來自英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）與美國智庫「高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies , C4ADS）的新報告，著重在運油到北韓的最大型外國油輪「鑽石八號」（Diamond 8）。

2019至2020年間，「鑽石八號」被聯合國標記到至少3次違法運油到北韓，而紐時調查不僅發現2020年5月有第4趟運油行程，還發現一個複雜的公司網絡，把「鑽石八號」與其船舶供應商，連結到「永順集團」（Winson Group）台灣分支「永順船舶」（Winson Shipping）。

從「鑽石八號」的故事，不難看出船隻何以能逃過國際制裁計畫，以及如何能利用船運業的缺乏透明，以及國際回應的不彰。

聯合國2020年標記「鑽石八號」運油到北韓之後，紐時運用衛星影像與船隻追蹤資料，看到「鑽石八號」又運了一趟油到北韓。「鑽石八號」運油到北韓途中，在國際海域和已經取得石油的他船碰頭。

「鑽石八號」至今仍在此區航行，並未遭到當局干預，目前是閒置在聯合國安理會成員中國的領海上。

「鑽石八號」與轉運石油給它的兩艘船Ever Grandeur以及Superstar，都和「永順集團」的台灣業務有關。

「永順集團」業務遍及東亞，與大型石油公司以及國營企業都有往來，其創辦人董欣躍（Tony Tung）曾因涉嫌在中國走私以及賄賂台灣官員遭到調查，但後來有罪判決都遭撤銷。

「永順集團」執行董事Crystal Tung寫給紐時的聲明指出，該集團「並未進行違反針對北韓或其他國家制裁的行動」。

但在紐時詢問永順集團與永順船舶相關運油問題後，永順船舶將公司英文名稱改為Zheng Yu Shipping。

「紐約時報」此篇報導還說，涉及這些國際運油的油輪幕後老闆是誰並不容易確定，因為航行資料通常消息不一，許多船公司用的又是私人租賃協議，很難在船隻追蹤網站取得資料。此外，紐時調查的許多公司都是在境外秘密司法管轄地點登記，真正所有人的資訊秘而不宣。

從文件字面來看，「鑽石八號」是由在境外司法管轄區塞席爾群島登記的印尼公司管理，沒有實體辦公室。其他管理「鑽石八號」的公司登記地址也並未設立實體辦公室，因此很難找出「鑽石八號」的實際負責人。

這種缺乏透明度的情況，讓公司很難避免與北韓做到生意，連帶使得聯合國的制裁難以執行。

(中央社)