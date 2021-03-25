二戰期間，納粹針對猶太人的大屠殺是歷史上最泯滅人性的一頁，以色列在2005年發起並推動了聯合國決議，紀念大屠殺的日期定為國際紀念日。以色列駐台代表柯思畢今天在大屠殺紀念日活動上表示，冷漠是促使納粹分子對猶太人犯下如此恐怖行為的關鍵因素之一，而確保這種暴行在未來不會再發生是我們身為人類的共同責任。

以色列駐台辦事處與德國駐台辦事處自2016年起年年攜手在台舉辦「國際大屠殺紀念日」，去年因為疫情因素暫停，今年則加入台灣民主基金會共同主辦。

柯思畢的曾祖父母在1941年8月4日遭到納粹殺害，祖父札曼（Zalman）雖然帶著兩個妹妹逃離，但是直到人生的最後一天，他都無法原諒自己留下了父母和兄弟。這始終讓他深陷痛苦，並感到無法釋懷的內疚。然而，札曼別無選擇，只能收拾破碎生活的片段。之後他結婚，並於1948年以後，與家人搬到了以色列。

「這對我來說，一個在獨立國家中出生和長大自豪的以色列人，曾在保衛自己國家的軍隊中服過役，現今在這裡以外交官的身份代表著以色列 - 猶太人民的國家，是很難接受的。 很難想像僅僅在80年前，我的人民，我的家人被無助地屠殺了。」柯思畢說，此事的確發生了，而確保這種暴行在未來不會再發生是我們身為人類的共同責任。

柯思畢指出，冷漠是促使納粹分子對猶太人犯下如此恐怖行為的關鍵因素之一。他們鄰居的冷漠，他們朋友和同事的冷漠，世界其他地區的冷漠。猶太人孤獨地死去，沒有任何人挺身支持陪伴他們。「在我們彼此間，這種冷漠無動於衷的危險依然存在。」

柯思畢說，防止歷史重演，唯有藉由自己記住並提醒他人關於大屠殺的恐懼；藉由教育下一代我們從這一巨大的人類悲劇中所學到的教訓；藉由傾聽和記錄倖存者的故事；藉由選擇站在其中一邊且絕不保持沉默。

柯思畢表示，今年，我們非常榮幸與台灣民主基金會一起舉行這個儀式。台灣民主基金會承擔了與我們合作完成這一重要活動的任務。對我來說，這代表了台灣對保存大屠殺及其受害者記憶的重視，而我們對此非常感激。

柯思畢進一步表示，我們負有教育的道義責任，尤其是對年輕一代，還要確保我們發展和支持與大屠殺主題相關的學術研究，教育和紀念活動。教導與學習關於大屠殺事件是激發社會意識和個人成長的一個重要的機會。在過去的兩年中，我們辦事處擴大了相關活動，以促進在台灣對大屠殺的紀念和教育。

德國在台協會處長王子陶表示，「記取過去的教訓、保護未來」是德國努力遵循這項理念。我們不想遺忘曾經發生的事情，同時也不會忘記發生的可能性。對所有人而言，遺忘的開始就是危險再起之際。我們必須牢記，放任反猶太主義及種族歧視，會帶來極其嚴重的後果。

王子陶說，有人問我爲何要在台灣舉辦大屠殺紀念日，台灣與納粹殘暴毫無關聯。我的回答是，紀念大屠殺給予我們一個機會，深思和平、人權、民主、媒體自由、司法獨立以及保護少數民族的重要性。我們必須積極的維護這些價值，它們不是理所當然的。身處特殊國際環境的民主台灣，就是個合適的地方來舉辦這紀念日。

蔡英文總統指出，保障人權不能止於個別國家的政策，於威權、民粹和極端主義再次在世界各地猖獗的趨勢，令人憂心，凸顯全球攜手合作以推進人權和民主的重要。台灣現在和未來都一定會積極參與。為推廣國際人權，台灣與奧許維茲基金會在去年12月合作推動奧許維茲集中營遺址的永久保存。希望透過這項計畫能為未來世代保存大屠殺受難者的記憶。

(中時 )