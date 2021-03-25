統一(1216)下午舉行線上法說會，董事長羅智先強調，在中國大陸市場「不想做三明治」！目前統一中控在高端市場布局成果已漸漸顯現，低端市場暫時遇到挑戰。至於原物料價格上漲，他指出，個人從來不擔心，原物料價格就像生活水平一樣，每年都要成長，沒有特別因應的方法，就是順勢而為。他說，統一中控未來暫時沒有重大支本開支，但股利政策還是會選擇以穩健的方式配發。

統一中控業績持平了3年左右的時間，羅智先說，每個進中國大陸的企業都會犯的錯，大家都想一夜致富，想要有爆品產生，統一也是犯了這項錯誤，所以爆品出現後，突然衝出好幾個億，眼看某個產品它樓起又樓塌，因此內部不斷的消耗，只要把習慣稍微調整一下，以集團組織能力和市場趨勢，預期今年會有健康的成長。

自古以來都是高低市場，但絕大部分公司都高不成低不就，搶攻不到最高端市場，也無法搶到最低端的市場，羅智先說，食品業看不到一片烏雲，產品開發不難但定位及如何塑造產品氛圍是最難的事情，對統一中控來說，做高端產品如何讓高端客戶能接受，做低端食品讓客戶覺得划算是很有難度的事情。現階段統一中控在高端市場成果漸顯，低端市場雖然也有一組人員在做，但現實上組織不是窮人家了，真的也很難做出來，符合低端划算的產品。

如何面對原物料價格上漲問題，羅智先直言，自己從來不擔心，原物料價格可預期、可掌控，又有節奏性，就像生活水平一樣，每年都要成長，沒有什麼因應方法就是順勢而為。自己比較擔心的是品牌有無競爭性，及業務行為的問題，萬一產品賣不出去，要買一送一或是打折賣等更可怕。

(時報資訊)