立院衛環委員會臨時提案日前表決通過「疫苗採購調閱小組」，引起藍綠多次大戰，昨(24日)在衛環委員會歷時4小時僵持後，朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，但成立時間再由朝野協商後決定。但此結果令國民黨台北市議員游淑慧忍不住批評，這中間一定有貓膩，不用調閱了，就叫衛福部長陳時中做一個背書，比國際均價貴30%就下台負責。

藍綠雙方24日在立院互嗆、論戰近4小時後，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰離席協商，衛環委員會終於在中午12時召開，朝野同意通過臨時提案，成立疫苗採購調閱小組，至於小組何時成立，由朝野協商決定。

游淑慧接受《中天新聞》採訪時提到，「我建議不要成立了，沒有用，叫陳時中簽一個背書，只要疫苗採購比國際均價貴30%就下台，你不讓我們知道原因，以免你回過頭又說，因為成立調閱小組，害他們買不到，現在民進黨都在操作這種風氣，我覺得這個是陷阱，也是在做前置步驟的放風聲，因為原本為什麼不讓人知道，一定有貓膩！」

游淑慧指出，只有一種狀況才會保密，那就是買的比其他國家便宜，賣方就會告訴你別跟別人說，但這前提是對方拜託的話，「那如果是衛福部自己想保密的話，一定是買貴，不想此時被咎責，所以這中間有貓膩」；她更再次強調，不用調閱小組了。

游淑慧認為，現在的狀況很荒謬，行政部門預算執行本來就要跟立院報告，怎會是台灣買疫苗卻被要求保密，「我跟主導成立疫苗採購調閱專案小組的陳玉珍委員說，保密協定說不能公布價格，那就請民進黨給我們看保密協定也可以，證明真的是AZ要求，不是民進黨一張嘴說要保密就保密」。

(中時新聞網)