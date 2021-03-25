正當德國總理梅克爾政府正努力就如何遏阻第三波疫情尋求共識之際，周四德國公布新冠肺炎確診病例新增22,657例，創下自1月9日以來最大單日增幅，並使累計確診數達到271.3萬例。

此外，該國負責疾病控制與預防的聯邦政府機構Robert Koch Institute公布，周四染疫死亡人數新增228人，累計達到75,440人。在過去7天，每10萬人的確診數已經從周三的108例進一步升高到113例。德國政府已將該指數視為決定封鎖措施的主要指標。

梅克爾周三拒絕就復活節假期是否嚴格封鎖的髮夾彎政策變動，對其政府進行信任投票的要求。這起事件加劇了對梅克爾應對疫情方式的不滿情緒。

德國難以遏阻第二波疫情，導致現在演變成了第三波疫情，與去年初成功控制住第一波疫情形成鮮明對比。德國人大多支持封鎖措施，但疫苗接種進展緩慢、兩名保守派議員涉入口罩貪腐醜聞，以及病毒測試套組配送延誤等問題，都在考驗人民的耐心。

(時報資訊)