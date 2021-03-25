LG gram 自 2018 年起在台上市，其輕薄定位受到各方肯定。今（25）LG在台發表全新 LG gram 16 吋筆電，重量僅 1190g，榮獲金氏世界紀錄認證為世界最「輕」的 16 吋筆電，並搭載 80Wh 大容量電池，單次充電後全日使用時間長達 22 小時，高續航力滿足一整天的工作電量需求，移動效率大大提升。

LG 2021 全系列筆電規格全面升級，皆採用第 11 代 Intel Core 處理器，並搭載 Intel Iris Xe 顯示晶片，更通過 Intel Evo 平台認證，生產力更提升。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣 LG 電子觀察到消費者生活型態改變，遠距辦公與教學新生活型態崛起，帶動筆電成長動能，尤其 2020 年台灣市場 16 吋以上的筆電大幅成長近六成，這也正顯示了消費者需求，我們更看好大尺寸筆電筆電市場潛力，今年推出 LG gram 16 吋筆電新品，兼具大螢幕、輕薄機身與高電池續航優勢，原先熱賣的 LG gram 14 吋及 17 吋規格也全面升級，全方位的尺寸選擇，相信能完整滿足消費者在行動商務以及影音娛樂的需求。」

觀察到消費者對大螢幕輕量筆電的需求，LG推出LG gram 16 吋款式，重量僅1190g。搭配80Wh大容量電池，充電後使用時間可高達22小時擁有高續航力。搭載 WQXGA 高解析度螢幕，讓使用者工作時擁有大視野，同時 DCI-P3 99% 廣色域能呈現逼真畫面及清晰文字；此外隱藏式軸承設計及四邊極窄邊框螢幕，呈現近乎無邊框造型，帶來沉浸體驗，加上大觸控板，更能增加工作效率。 LG gram 16 吋除了冰雪白、石英銀兩色之外，此次更推出時尚「曜石黑」新色滿足商務及創作者使用需求。 2021 年 LG gram 全系列皆通過 Intel Evo 平台認證，規格全面升級，帶來更高效的行動體驗。

處理器升級升級至 Intel Core 第 11 代處理器，內建 Intel Iris Xe 顯示晶片，第 11 代 Intel Core i7-1185G7 與 AMD Ryzen 7 4800U 相比，使用者能以高達 2.7 倍快的速度創作內容，與第 10代Intel Core i7-10610U 處理器相比，則增加 20% 工作效率提升，並帶來更加強大的電玩體驗與串流技術，展現高效能、成就更多可能。

2021 年 LG gram 新機支援 Thunderbolt 4 技術，相較 Thunderbolt 3 大幅提升穩定度、可擴充性與安全性，有效提升連線能力與相容性，充電、傳輸和顯示一步到位，全新 gram 亦支援高達 15W 外接裝置充電，具有新一代介面且與 USB 4 相容。

LG gram 17 吋重量僅 1,350g，14 吋重量不到 1 公斤僅 999g。續航力同步提升，17 吋 80 Wh 電池可連續使用至 19.5 小時， 14 吋電池續航力更高達 25.5 小時。同時 LG gram 筆電就算在休眠狀態，電量狀態顯示從不休眠，即使關機依然能精準顯示電量狀態。

LG gram 全系列皆搭載多項細膩功能，符合多元使用情境需求。指紋辨識功能，只要輕按電源鍵，便能一指登入、喚醒睡眠模式的筆電，提升安全性及隱私。隱藏式軸承全新設計，筆電打開時看不到轉軸，不僅為美感加分。全新按鍵將鍵程從 1.5mm 增加到 1.65mm，提高按鍵動作的順暢感受，鍵帽也採更大與扁平設計，減少打字錯誤。並採用全新 Up-Down Air 散熱系統，能將熱能從兩個方向排出，達到更快速有效的熱循環效果，可負荷更長的使用時間；LG gram 全系列皆為航太材質鎂合金機身，輕巧卻格外堅固耐用，並通過軍規 MIL-STD-810G 包含衝擊、低壓、沙塵、高溫、低溫、震動、鹽霧等七項嚴苛測試，展現強大耐用性。

LG gram「輕贏隨型」快閃店自 03/26(五)-03/28(日) 為期三天，於台北市信義區香堤大道登場。展出全系列 LG gram 2021 新機，歡迎消費者蒞臨體驗。LG gram 16 吋曜石黑 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，建議售價 NT$53,900；16 吋石英銀、冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，建議售價 NT$43,900。LG gram 17 吋石英銀 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，建議售價 NT$59,900；17 吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，建議售價 NT$54,900。LG gram 14 吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，建議售價 NT$39,900。

(科技)